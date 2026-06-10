Serie B – Luca Ogliari promosso a vice allenatore dell’Assigeco Piacenza

UCC Assigeco Piacenza è felice di comunicare di aver esercitato l’opzione di rinnovo prevista nel contratto di Luca Ogliari, che da questa stagione sportiva ricoprirà il ruolo di vice allenatore della prima squadra.

Classe 1988 e originario di Ombriano (Crema), Luca Ogliari inizia la sua carriera di allenatore alla Pallacanestro Crema, ricoprendo diversi incarichi tra minibasket, settore giovanile e assistente in Serie C Gold, per poi varcare per la prima volta le porte del Campus Assigeco nella stagione 2012/2013, esperienza che lo forgia e lancia definitivamente nel panorama cestistico nazionale, dividendosi sempre tra settore giovanile e assistente in prima squadra.

Rimane in UCC fino alla stagione 2015/2016, prima di ulteriori due esperienze a Rezzato e nel settore giovanile di Orzinuovi. Per il triennio 2021-2024 riveste il ruolo di responsabile minibasket, allenatore del settore giovanile e assistente prima in Serie C Gold, poi in Serie B Interregionale, al Basket Team Pizzighettone. Nell’estate 2024 il ritorno in Assigeco, entrando subito a far parte dello staff tecnico della prima squadra e con un incarico di rilievo anche all’interno del settore giovanile biancorossoblu.

Dopo il prezioso contributo fornito nelle ultime due stagioni, arriva ora una meritata promozione: coach Ogliari sarà infatti il vice allenatore di Marcello Ghizzinardi. Un riconoscimento che premia non solo le sue competenze tecniche ma anche le qualità umane dimostrate nel corso degli anni: un importante bagaglio di capacità fondamentali per aiutare il club al raggiungimento degli obiettivi sportivi della nuova stagione.

Luca Ogliari, Vice Allenatore

“Quando Simone Lottici mi ha comunicato questa notizia dopo il Consiglio di Amministrazione, inizialmente non ci credevo. Sono davvero felice di poter continuare la mia avventura in Assigeco ed estremamente orgoglioso per la fiducia che la società ha riposto nei miei confronti. Inizio la mia settima stagione nel club, una realtà a cui sono profondamente legato e che mi ha fatto crescere sia dal punto di vista professionale che umano. Non considero questa nomina un punto di arrivo, bensì un punto di partenza. Continuerò a lavorare con umiltà e dedizione, cercando di dare il miglior contributo possibile a coach Ghizzinardi, allo staff e a tutta la società”.

Alessandro Pagani, Direttore Sportivo

“Quando parlo di Luca Ogliari la prima cosa che mi viene in mente è il suo attaccamento ai colori Assigeco. Fin da quando è tornato a lavorare con noi ho visto l’energia, la caparbietà e la voglia che ha messo nel quotidiano per fare vedere il suo valore e quanto ci tenesse a fare bene. Siamo molto contenti di proseguire il rapporto di collaborazione con lui, ogni anno ha sempre fatto un passo in avanti nel suo percorso di crescita e si è guadagnato tutto con serietà e dedizione. Condividere con lui idee ogni giorno è per me sempre un grande piacere. Gli auguro un buon lavoro, nella speranza di vivere insieme una stagione positiva”.

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