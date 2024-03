Ancora allagamenti a Casaleto di Podenzano, l’opposizione al sindaco: “Intervenire quanto prima”

Dopo le abbondanti piogge di questi giorni, la frazione di Casaleto (Podenzano) torna nuovamente ad essere allagata. Lo segnalano i consiglieri comunali di minoranza Elena Murelli, Katia Sala, Raffaella Boselli e Riccardo Sparzagni

Nei giorni scorsi consiglieri di opposizione avevano protocollato un’interrogazione con la quale chiedono alla giunta Piva e all’assessore alla Protezione civile Santacroce “se la vasca di laminazione da tremila metri quadrati prevista come opera di compensazione verrà realizzata, indipendentemente dalla volontà della società proponente del nuovo Ambito territoriale di procedere con l’edificazione dell’area“.

Già perché il problema degli allagamenti in questa frazione paiono esserci da anni. Almeno a giudicare dalle fotografie scattate dagli stessi consiglieri, foto del 2019 che ritraggono una situazione del tutto simile a quella di questi giorni.

I consiglieri inoltre chiedono, nel caso in cui si protraggono i tempi di costruzione della lottizzazione, “quali soluzioni sono state previste per risolvere il problema degli allagamenti. Allagamenti con i quali gli abitanti di Casaleto devono convivere da diversi anni. Alla luce di quanto accaduto con le ultime piogge appare evidente la necessità di trovare quanto prima una soluzione per questa parte di territorio“.