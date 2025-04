Sarà effettuata sabato 3 e domenica 4 maggio prossimi, presso la centrale nucleare di Caorso (Piacenza) la prova dei sistemi di preallarme e allarme dell’impianto.

Tale attività prevede l’attivazione del suono continuo e bitonale delle sirene per alcune decine di secondi in diversi momenti della giornata. Questa prova avviene periodicamente e rientra nel programma per le attività di verifica delle apparecchiature della centrale nucleare piacentina.