Murelli smentisce Il Foglio: “Non lascio la Lega per Vannacci”

“Le notizie di stampa, in cui si sostiene che io sarei pronta a lasciare la Lega, non corrispondono al vero. Smentisco fin da subito quanto riportato oggi dal Foglio e invito altri organi di stampa a disincentivarne la diffusione”. Lo afferma la senatrice della Lega Elena Murelli, in merito ad alcuni retroscena del quotidiano “Il Foglio”.

“Non intendo lasciare un movimento in cui milito da quasi vent’anni e mi riconosco. Spiace deludere chi mi annovera tra quanti subiscono il “fascino” di Vannacci. Basterebbe verificare i fatti”.

“Non è certo mia intenzione abbandonare quanti nel territorio hanno sempre dato fiducia al nostro movimento e ancora lo fanno, perché si riconoscono in un partito che li ascolta, pensando al bene della comunità, non certo al protagonismo individuale”.

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