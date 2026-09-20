Alzheimer, per la Giornata mondiale a Piacenza e Fiorenzuola le iniziative di lunedì 21 settembre

In occasione della 33ª Giornata Mondiale della Malattia di Alzheimer e nell’ambito del mese mondiale dedicato alla sensibilizzazione sulla malattia, l’associazione Alzheimer Piacenza odv promuove una serie di iniziative sul territorio per informare la cittadinanza, favorire la conoscenza della patologia e offrire indicazioni sui servizi disponibili per pazienti e familiari.

Lunedì 21 settembre 2026 saranno attivi due punti informativi: uno a Piacenza, sul Pubblico Passeggio, a lato del liceo scientifico Respighi, e uno a Fiorenzuola d’Arda, presso il Centro Commerciale Conad di via Einstein, all’angolo con via Cerlesi.

A Piacenza, dalle 8.30 alle 15.30, presso il punto informativo sarà presente personale sanitario dell’UOC Geriatria territoriale e Consultorio deterioramento cognitivo dell’AUSL, in particolare una geriatra e una psicologa. Gli operatori saranno a disposizione della popolazione per rispondere alle domande e fornire informazioni sulla prevenzione della malattia, sull’importanza di una tempestiva diagnosi e sui servizi rivolti alle persone con demenza e ai loro familiari.

Tra questi, particolare attenzione sarà dedicata al CADE (Centro Ascolto Demenze), servizio messo a disposizione dall’AUSL in collaborazione con Alzheimer Piacenza odv, pensato per offrire ascolto, orientamento e supporto alle persone coinvolte nel percorso della malattia.

Le iniziative proseguiranno anche presso il Consorzio Galleria Commerciale Borgo FaxHall, in piazzale Marconi, accanto alla stazione ferroviaria di Piacenza. Dal 15 al 21 settembre, dalle 9 alle 20, sarà infatti riproposta la settimana di sensibilizzazione dedicata alla malattia di Alzheimer.

All’interno della galleria commerciale, come già avvenuto lo scorso anno, saranno esposte le gigantografie tratte dal libro “Visione Parziale” di Cary Smith Henderson, diario e testimonianza diretta dell’esperienza di una persona affetta da Alzheimer.

La mostra proporrà inoltre una selezione di testimonianze e materiali che raccontano l’attività svolta nel corso dei decenni dall’associazione Alzheimer Piacenza odv, al fianco delle persone malate e di chi quotidianamente se ne prende cura.

Un percorso pensato per contribuire a mantenere alta l’attenzione su una malattia che coinvolge non soltanto chi ne è direttamente colpito, ma anche familiari, caregiver e l’intera comunità, attraverso informazione, ascolto e consapevolezza.