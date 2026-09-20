Piacenza – Real Calepina LIVE SU RADIO SOUND (fm 94.6) dalle 15:00

Il destino di Franzini potrebbe dipendere dal risultato di oggi pomeriggio. Dopo la sconfitta con la Virtus Verona ed il pari a Vimercate con il Leon il tecnico di Vernasca è costretto a vincere per salvare la panchina e per non perdere ulteriore terreno dalla vetta.
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La probabile formazione
Piacenza (4-3-3): Bruno; Manzi, Ferri, Bakayoko, Mazzantini; Putzolu, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Raffini, Tremolada. All. Arnaldo Franzini