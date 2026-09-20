Piacenza – Real Calepina LIVE SU RADIO SOUND (fm 94.6) dalle 15:00

20 Settembre 2026 Andrea Crosali Calcio, live, Notizie, Piacenza calcio, Sport
Piacenza Real Calepina, la partita

Il destino di Franzini potrebbe dipendere dal risultato di oggi pomeriggio. Dopo la sconfitta con la Virtus Verona ed il pari a Vimercate con il Leon il tecnico di Vernasca è costretto a vincere per salvare la panchina e per non perdere ulteriore terreno dalla vetta.

Ascolta in diretta Piacenza – Real Calepina su RADIO SOUND (fm 94.6 o in streaming nella sezione “Piacenza”)

La probabile formazione

Piacenza (4-3-3): Bruno; Manzi, Ferri, Bakayoko, Mazzantini; Putzolu, Poledri, Rrapaj; Mustacchio, Raffini, Tremolada. All. Arnaldo Franzini

L’intervista pre partita al mister

Franzini: “Con la Real Calepina dobbiamo vincere a tutti i costi”. Rientrano Rrapaj e Bakayoko AUDIO

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