Brusaporto – Fiorenzuola LIVE dalle 15:00 su RadioSound

20 Settembre 2026 Nicola Giancaterino Calcio, Calcio dilettanti, live, Notizie, Sport
Brusaporto - Fiorenzuola

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Il Fiorenzuola di mister Villa, dopo 3 ko consecutivi nelle prime 3 gare di campionato, affronta il Brusaporto di Abbate per cercare i primi punti della stagione.

La cronaca del match

Primo Tempo (0-0)

Le Formazioni

FIORENZUOLA:
BRUSAPORTO:

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