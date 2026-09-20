Brusaporto – Fiorenzuola LIVE dalle 15:00 su RadioSound

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Il Fiorenzuola di mister Villa, dopo 3 ko consecutivi nelle prime 3 gare di campionato, affronta il Brusaporto di Abbate per cercare i primi punti della stagione.
La cronaca del match
Primo Tempo (0-0)
Le Formazioni
FIORENZUOLA: BRUSAPORTO:
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