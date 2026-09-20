Pistola in pugno rapina un supermercato in via Conciliazione e fugge, indagini in corso

Rapina al Penny Market di via Conciliazione. Un uomo armato di pistola ha minacciato una cassiera e si è fatto consegnare il denaro presente in cassa, per poi fuggire. La dipendente, sotto shock per quanto accaduto, è stata soccorsa dal personale del 118. Sull’episodio indaga la polizia.

Secondo le prime informazioni, l’uomo è entrato nel supermercato e, una volta raggiunta la cassa, avrebbe estratto una pistola puntandola contro la dipendente.

Sotto la minaccia dell’arma, la cassiera ha consegnato i contanti. Ottenuto il denaro, il rapinatore si è quindi allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare assistenza alla cassiera, scossa dall’accaduto e soccorsa per uno stato di shock.

Sono ora in corso le indagini della polizia per ricostruire nel dettaglio la dinamica della rapina e identificare il responsabile.

Pochi giorni fa una rapina simile si era verificata al Galassia, resta da capire se tra i due episodi ci possano essere collegamenti.