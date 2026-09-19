Franzini: “Con la Real Calepina dobbiamo vincere a tutti i costi”. Rientrano Rrapaj e Bakayoko AUDIO

Il destino del tecnico potrebbe dipendere dal risultato di domenica pomeriggio: se non dovesse arrivare un successo al “Garilli” con ogni probabilità la società di via Gorra sceglierebbe altre soluzioni, sfruttando la sosta forzata di 14 giorni, dovuta al rinvio della partita con il Milan Futuro, per un avvicendamento. In caso di successo con prestazione positiva, invece, il tecnico salverebbe la panchina e sfrutterebbe la pausa per recuperare una parte degli assenti, ben 7 nell’ultima sfida con il Leon: “La fiducia del club non manca -puntualizza l’allenatore ai microfoni di RADIO SOUND – c’é una situazione di tensione con i tifosi, ma credo di aver l’esperienza di poterla gestire. Il presidente mi ha ribadito ieri la sua fiducia, ma sappiamo che Piacenza è, giustamente, una piazza esigente e non aspetta”



Piacenza – Real Calepina sarà trasmessa in diretta su RADIO SOUND (fm94.6 o streaming, sezione Piacenza) con pregara dalle 14:30 di domenica

L’intervista pre gara al tecnico del Piacenza Calcio

“Recuperiamo Bakayoko e Rapaj, ma non mi sono mai attaccato alle assenze. Chiaro che giocare con tante assenze diventa complicato. Sono convinto che il Piacenza possa rivedere la luce dopo la sosta, ma noi dobbiamo portare a casa la partita a tutti i costi”

L’avversario:”La Real Calepinane è una squadra temibile che, ad oggi, ha il miglior attratto e la miglior difesa. Sicuramente verrà a fare la sua partita. Non farà le barricate. Dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi e fare una fase difensiva con la squadra compatta e corta”.

La probabile formazione

Piacenza (4-3-3): Bruno; Manzi, Bakayoko, Ferri, Mazzantini; Putzolu, Poledri, Rapaj; Mustacchio, Raffini, Tremolada. All. Arnaldo Franzini

Il quarto turno del girone B di serie D

Domenica 20 settembre, ore 15:00

Piacenza – Real Calepina DIRETTA SU RADIO SOUND 94.6

Brusaporto – Fiorenzuola (flash su RADIO SOUND)

Pro Palazzolo – Nibbiano e Valtidone

Caldiero Terme – Scanzorosciate

Club Milano – Virtus Verona

Pavonese – Tritium

Rovato – Leon

Villa Valle – Milan Futuro

Domenica 20 settembre, ore 20:45

Chievo – Ciserano

La classifica dopo 3 giornate



Chievo e Nibbiano 9; Milan futuro, Pro Palazzolo 6; Real Calepina, Leon, Ciserano e Virtus Verona 5; Scanzorosciate e Piacenza 4; Villa Valle, Club Milano e Brusaporto 3; Caldiero Terme 2; Tritium, Rovato e Pavonese 1; Fiorenzuola 0.