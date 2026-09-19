Volley – Gas Sales Piacenza: il secondo allenamento congiunto sorride ai biancorossi. Papi: “Si è visto più continuità per tutto l’arco della gara”

Secondo allenamento congiunto e secondo successo per Gas Sales Piacenza. Si è svolto nel pomeriggio al PalaBancaSport l’allenamento congiunto con Belluno Volley, formazione che parteciperà al campionato di A2, un appuntamento che ha richiamato sugli spalti un buon numero di spettatori desideroso di vedere all’opera i biancorossi nella fase di preparazione alla nuova stagione.

Le due squadre hanno dato vita ad un test utile e intenso, caratterizzato da buoni ritmi, scambi combattuti e numerose indicazioni positive soprattutto per lo staff tecnico biancorosso. A spuntarla è stata Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per 4-0 (25-11, 25-16, 25-19, 25-13), che ha dimostrato già un passo avanti rispetto alla prima uscita con Campobasso. Continuità, buoni meccanismi di gioco e una crescente intesa tra i propri effettivi, hanno permesso di ottenere il successo al termine di una sfida disputata con grande impegno da entrambe le formazioni.

L’allenamento congiunto ha rappresentato un’importante occasione per verificare lo stato di avanzamento della preparazione, consentendo a coach Boninfante, e dall’altra parte della rete a coach Mastrangelo, di ruotare gli organici e testare diverse soluzioni tattiche in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Il pubblico del PalaBancaSport ha accompagnato la squadra biancorossa durante tutto l’incontro, creando un’atmosfera coinvolgente e confermando ancora una volta il forte legame tra il club e i propri tifosi.

Gas Sales Piacenza proseguirà ora il proprio percorso di avvicinamento all’inizio della stagione con i prossimi allenamenti e test programmati, il primo dei quali mercoledì 23 settembre al PalabancaSport con Modena: inizio gara alle ore 17.00.

Gas Sales Piacenza – Belluno Volley 4-0

(25-11, 25-16, 25-19, 25-13)

Gas Sales Piacenza: Comparoni 10, Porro 2, Zlatanov 15, Kotlar 2, Bovolenta 11, Gutierrez 3, Pace (L), Leon 9, Brborić 12, Travica 3, Rizzo (L), Fraleone 3, Destro 1. All. Boninfante.

Belluno Volley: Corrado 10, Basso 5, Baldi 4, Cantagalli 1, Zanotti 1, Tulone, Iannelli (L), Mozzato 6, Melato 1, Bortoletto 1, Polacco 3, Gamba 4. All. Mastrangelo.