Intervento per una lite, gomme tagliate all’ambulanza durante i soccorsi: “Per i volontari situazioni di tensione fino a pochi anni fa impensabili”

Hanno tagliato le gomme a un’ambulanza durante un’emergenza. E’ accaduto l’altro giorno ai danni di un’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta. Sono gli stessi soccorritori a raccontarlo.

L’equipaggio stava intervenendo, coordinato dal 112, per una lite sul posto di lavoro. Mentre i soccorritori erano impegnati a fare il proprio dovere, qualcuno ha pensato di colpire il mezzo di soccorso. Per fortuna nessuno si è fatto male. Ma poteva andare molto diversamente.

Il racconto dei soccorritori

“Sempre più frequentemente i nostri operatori arrivano per primi su scenari ad alta tensione, affrontando situazioni che fino a pochi anni fa sarebbero stati impensabili. Oggi l’esperienza e la formazione della squadra hanno evitato qualcosa di ben più grave. Sangue freddo e responsabilità hanno fatto la differenza”.

“Eppure il prezzo da pagare sarà pesante. Riparare un’ambulanza non significa solo sistemare un mezzo. Significa sottrarre risorse ad altri servizi. Significa mettere sotto pressione un’associazione che vive grazie all’impegno dei volontari, dei dipendenti e al sostegno del territorio”.

“Ci sono volontari formati che, per tutelare la propria sicurezza, scelgono di non effettuare servizi di emergenza. È una perdita enorme. Per noi. Per tutta la Val Tidone. Un’ambulanza non appartiene a un’associazione. Appartiene alla comunità. Colpirla significa indebolire un presidio di sicurezza per tutti. Noi continueremo a esserci. Ma abbiamo bisogno di rispetto, di responsabilità e del sostegno di chi crede nel valore del soccorso”.

