Accessibilità ferroviaria, Albasi (Pd): “Importante l’apertura della Regione sul futuro della stazione di Fiorenzuola”

“Accolgo con favore la risposta della Giunta regionale alla mia interrogazione sulla stazione ferroviaria di Fiorenzuola d’Arda e sull’opportunità di valutare l’inserimento nel circuito di assistenza dedicato alle persone con disabilità e mobilità ridotta. Pur prendendo atto delle valutazioni tecniche che hanno portato a escludere, allo stato attuale, l’inserimento della stazione nel servizio Sala Blu di RFI, considero particolarmente significativa la disponibilità manifestata dalla Regione ad aprire un confronto con il Comune di Fiorenzuola, con RFI e con tutti i soggetti coinvolti per individuare ulteriori soluzioni capaci di migliorare l’accessibilità dei servizi presenti sul territorio.”

Lo dichiara il consigliere regionale Lodovico Albasi commentando la risposta fornita dall’Assessora regionale alla Mobilità e ai Trasporti Irene Priolo all’interrogazione presentata nelle scorse settimane.

La risposta della Regione

“Nella risposta della Regione viene giustamente ribadito che il diritto alla mobilità autonoma e accessibile rappresenta un obiettivo prioritario e irrinunciabile. Si tratta di un principio che condivido pienamente e che deve tradursi in azioni concrete, soprattutto nei confronti delle persone con disabilità, degli anziani e di tutti coloro che possono incontrare difficoltà negli spostamenti quotidiani.” Albasi ricorda come la stazione di Fiorenzuola rappresenti un’infrastruttura strategica non solo per la città ma per un vasto territorio che comprende l’intera Val d’Arda e numerosi comuni limitrofi, svolgendo una funzione essenziale per studenti, lavoratori, pendolari e utenti diretti ai servizi sanitari.

Il ruolo cruciale della stazione

“Proprio per il ruolo che questa stazione riveste per l’ospedale di Fiorenzuola d’Arda che, nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera territoriale, ha assunto una nuova e rilevante specializzazione nell’ambito della riabilitazione, ospitando il Polo riabilitativo Emilia Nord e l’Unità spinale, configurandosi come presidio di riferimento sovraprovinciale, ritengo importante non considerare concluso il percorso con la risposta ricevuta. La stessa Regione evidenzia la possibilità di approfondire ulteriormente il tema dell’accessibilità e dei collegamenti con il polo ospedaliero. È un passaggio importante che raccoglie lo spirito dell’interrogazione e che apre la strada a un lavoro condiviso finalizzato a rendere il sistema dei trasporti sempre più vicino ai bisogni reali delle persone.”

L’accessibilità

Il consigliere Albasi sottolinea inoltre che il tema dell’accessibilità non può essere affrontato esclusivamente sotto il profilo infrastrutturale. “Ascensori funzionanti, percorsi sicuri, informazioni tempestive, assistenza in caso di necessità e piena integrazione con gli altri servizi di trasporto rappresentano elementi altrettanto importanti. L’obiettivo deve essere quello di garantire a tutti i cittadini pari opportunità di accesso alla mobilità, senza che una condizione di disabilità o di ridotta mobilità possa trasformarsi in un ostacolo alla partecipazione alla vita sociale, lavorativa o sanitaria.” Albasi annuncia infine l’intenzione di continuare a seguire la vicenda.

“Ringrazio la Giunta regionale per l’attenzione dedicata al tema e per la disponibilità al confronto. Continuerò a monitorare l’evoluzione della situazione e a collaborare con le istituzioni locali affinché si possano individuare tutte le soluzioni utili a migliorare ulteriormente l’accessibilità della stazione e dei servizi ferroviari del territorio. Una comunità è realmente inclusiva quando nessuno viene lasciato indietro e quando il diritto alla mobilità è garantito concretamente a tutti.”

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