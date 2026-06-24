Trovato senza vita tra le sue vigne a Carmiano, 61enne stroncato da un malore mentre lavora i campi

Tragedia nelle campagne di Carmiano, frazione di Vigolzone, dove un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria vigna.

A dare l’allarme è stato il fratello, preoccupato dopo non essere riuscito a mettersi in contatto con lui. Una volta raggiunto il terreno agricolo, ha scoperto il corpo dell’uomo e ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, per il 61enne non c’era più nulla da fare.

Secondo le prime risultanze, all’origine del decesso vi sarebbe un malore improvviso. Tra le ipotesi al vaglio non viene escluso che le alte temperature di questi giorni possano aver contribuito all’accaduto.

I carabinieri hanno effettuato gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze della tragedia, ma al momento non emergerebbero elementi che facciano pensare a cause diverse da quelle naturali.

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