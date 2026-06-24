Lunedì 29 convegno sui disastri ambientali al PalabancaEventi con Luca Mercalli

Lunedì 29 giugno, alle ore 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, è in programma un convegno sul tema “Territorio e comunità da proteggere – Scenari, rischi e soluzioni” promosso dalla Banca di Piacenza in collaborazione con Net Insurance.
Al centro dell’attenzione dell’incontro, come difendersi dai cambiamenti climatici con un approfondimento sul nuovo obbligo di legge, sulle opportunità e sulle soluzioni di protezione dai danni subiti da eventi climatici eccezionali.
L’apertura dei lavori sarà affidata al vicedirettore generale Area Rete e Commerciale della Banca, Pietro Boselli. Seguiranno gli interventi di Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana; Albina Candian, professore ordinario di Diritto Privato Comparato all’Università degli studi di Milano; Cristian Ferrarini, dirigente della Regione Emilia Romagna responsabile della Sicurezza Territoriale Ufficio di Piacenza e dirigente responsabile Protezione Civile province di Piacenza e Parma.
A seguire una tavola rotonda con la partecipazione di Net Insurance. Le conclusioni saranno a cura di Maurizio Giancani, responsabile Bancassicurazione e distribuzione assicurativa della Banca. Gli interventi saranno coordinati da Maria Letizia Dini, responsabile Net Insurance Business Academy.
Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).