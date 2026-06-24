Piacenza Terra di Festival, nasce il progetto per raccontare il patrimonio di eventi che anima città e provincia

Piacenza è una terra che si accende nei luoghi della cultura, nei borghi, nelle valli, nelle piazze, nei cortili storici, nei teatri e negli spazi all’aperto che ogni anno diventano scenario di festival, incontri, spettacoli, musica, cinema, teatro, arte ed esperienze enogastronomiche.

Da questa ricchezza nasce “Piacenza Terra di Festival”, il progetto promosso dal Comune di Piacenza, con VisitPiacenza, Visit Emilia ed Emilia-Romagna Turismo, per raccontare in modo unitario il patrimonio di eventi che anima la città e la provincia, trasformandolo in uno strumento di promozione turistica.

La campagna di comunicazione nasce attorno al claim “Accade solo se ci sei davvero”, un messaggio che invita a vivere i festival non come semplici appuntamenti da osservare, ma come esperienze da attraversare in prima persona. Perché un festival accade davvero quando lo si vive: quando si entra nei luoghi, si ascoltano le voci, si condividono atmosfere, emozioni, incontri e scoperte.

Il progetto punta su una comunicazione emozionale e immersiva, capace di raccontare Piacenza attraverso ciò che i festival generano: partecipazione, bellezza, relazione, memoria e desiderio di scoperta. Ogni evento diventa così una porta d’accesso al territorio e un’occasione per incontrare borghi, paesaggi, comunità e luoghi di grande valore storico e culturale.

In questo racconto, il video rappresenta uno degli strumenti centrali della campagna: un contenuto pensato per restituire, con immediatezza e forza visiva, la cultura e l’identità che sono il cuore dei festival piacentini. Non una semplice sequenza di eventi, ma un invito a lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere del territorio e a scoprire Piacenza attraverso le esperienze che la rendono viva.

Il progetto vede il lancio di un sistema integrato di strumenti: video, sito web dedicato www.piacenzaterradifestival.it, materiali promozionali, media locali, web e social media. L’obiettivo è dare visibilità ai festival della città e della provincia e costruire un racconto riconoscibile di Piacenza come destinazione culturale, slow ed esperienziale.Per informazioni, segnalazioni e aggiornamenti legati al progetto è possibile scrivere alla mail dedicata: vivi@piacenzaterradifestival.it

“Piacenza Terra di Festival” è quindi un invito a esserci davvero: a vivere il territorio attraverso la musica, il cinema, il teatro, il pensiero, l’arte, il gusto e le atmosfere dei luoghi. Un progetto che mette in rete eventi, comunità e paesaggi, dando forma a un racconto condiviso di Piacenza come terra viva, accogliente e capace di sorprendere.

Il progetto è curato da SP Studio di Piacenza, agenzia specializzata nel marketing territoriale e nella traduzione dei territori in chiave turistica ed esperienziale, puntando a estrarne l’identità autentica e a restituirla attraverso linguaggi, strumenti e contenuti coerenti con le caratteristiche più attuali che guidano la scelta dei turisti.

Sito web: piacenzaterradifestival.it

Mail: vivi@piacenzaterradifestival.it

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