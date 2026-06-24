Colpito da un pannello fotovoltaico, grave un operaio a Centora

Grave infortunio sul lavoro nei pressi di Centora, frazione di Rottofreno, dove un operaio di 46 anni è rimasto ferito durante un intervento di sostituzione di alcuni pannelli fotovoltaici.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, uno dei pannelli sarebbe caduto dal muletto utilizzato per il trasporto, finendo sul piede del lavoratore. Nella caduta, il pannello avrebbe colpito anche la testa dell’operaio.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al 46enne prima di trasferirlo in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Le sue condizioni sono serie e sono in corso ulteriori valutazioni mediche.

Sull’accaduto sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’infortunio e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza sul luogo di lavoro.

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