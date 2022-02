Amici della Lirica, il 6 marzo in scena lo spettacolo “Donne…nell’opera” . La giornata delle donne serve a ricordare le conquiste sociali, economiche della donna ma anche le discriminazioni e le violenze subite da essa.Nell’opera lirica ci sono numerosi esempi di eroine che hanno avuto il coraggio di compiere grandi gesti, e loro, in questo giorno così importante, servono a farci ricordare il ruolo della donna, con la loro grandezza, il loro coraggio e soprattutto la loro capacità di amare.

Nel mondo della lirica, parallelo a quello reale, è quasi sempre la donna a giganteggiare con la sua umanità, i suoi sentimenti, la sua capacità di sacrificarsi. I Cavaradossi, i Pinkerton, gli Alfredo, sono figure sbiadite e insignificanti senza la loro controparte femminile.



L’appuntamento con lo spettacolo “Donne…nell’opera” è per il 6 marzo 2022 alle ore 17.00 presso la sede degli Amici della Liricaa Piacenza in C.ne San Nazzaro, 16

Musica e parole per raccontare al pubblico le storie di donne indipendenti, “create” da librettisti e compositori uomini che hanno saputo cogliere gli stimoli e i cambiamenti della società, portando sul palcoscenico personaggi femminili incapaci di seguire le regole della ragione, donne ribelli e al di fuori delle costrizioni della società, donne in grado di lottare per difendere ciò in cui credono, donne capaci di uccidere per difendere la propria dignità o, più spesso, capaci di morire per la stessa ragione.

Ilaria Quilico, soprano dalla vocalità intensa e raffinata, eseguirà le arie più famose dei personaggi femminili dell’opera lirica.

Carolina Migli, attrice, ci emozionerà interpretando brani tratti dalle stesse opere e poesie dedicate alla donna.

Al pianoforte le mani esperte del M.o Elio Scaravella.

L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti, con precedenza ai soci degli Amici della Lirica, nel rispetto delle normative anti Covid (mascherina e green pass)

per info 333/5320655 (è gradita prenotazione)