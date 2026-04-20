Ammodernamento della Statale 45: “Iniziati gli espropri”. Giovedì il sit-in davanti a casa di Erminia, 93 anni – FOTO

Sono iniziate questa mattina lunedì 20 aprile 2026 le operazioni di esproprio delle proprietà coinvolte nel progetto di ammodernamento della Statale 45 nel tratto tra Rivergaro e Cernusca. Un passaggio che sta sollevando forti polemiche tra i residenti e le associazioni del territorio.

La contestazione riguarda in particolare il fatto che le procedure vengano avviate mentre è ancora pendente l’udienza del Tar del Lazio, fissata per il 29 aprile, e in assenza del progetto esecutivo definitivo. Secondo i contrari all’opera, infatti, le prescrizioni approvate renderebbero necessario un progetto “profondamente diverso” rispetto a quello attuale.

Tra i casi segnalati come più critici c’è quello di Erminia, 93 anni, residente a Cisiano. Stando a quanto segnalato, il 23 aprile alle 8.30 è previsto l’esproprio dell’accesso alla sua abitazione.

Un episodio che viene indicato come simbolo delle criticità del progetto. “È uno degli esempi più eclatanti della follia di questo intervento”, afferma l’associazione che si oppone all’opera, puntando il dito contro le responsabilità degli enti coinvolti, con l’eccezione del Comune di Rivergaro.

Per questo motivo è stato annunciato un presidio proprio a Cisiano, davanti all’abitazione della donna, indicata come simbolo di una vicenda che – secondo i contestatori – rischia di avere un forte impatto sulle persone e sul territorio.

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