Volley, Serie D – River vince l’ultimo derby piacentino con RM per 3-1

Il RIVER VOLLEY, targato DECALACQUE, fa suo l’ultimo derby piacentino, sconfiggendo a domicilio la giovane formazione del RM VOLLEY con il punteggio di 3-1. Le trebbiensi, dopo aver vinto agevolmente il primo set, hanno subito il ritorno delle padrone di casa che si sono aggiudicate, sul filo di lana, il secondo parziale. Il RIVER, nei restanti giochi, ha preso saldamente in mano le redini del gioco, conducendo con autorevolezza sino alla vittoria finale. Bisogna comunque rimarcare la buona prova delle padrone di casa, nelle cui fila erano assenti alcune titolari per acciacchi fisici.

Una vittoria meritata per la formazione rivergarese; a parziale attenuante per le giovani del RM VOLLEY alcune assenze importanti. Top scorer della serata Gionelli, autrice di ben 23 punti, tuttavia il titolo di MVP ritengo doveroso assegnarlo alla sempreverde Cappellini, autrice di alcune giocate che hanno deliziato il pubblico presente. Prossimo turno in programma venerdì 24 aprile a Rivergaro, opposte alla formazione S.C. PARMA, ultima partita della regular season.

RM VOLLEY PIACENZA – DECALACQUE RIVER PC 1-3

(14-25 25-23 18-25 17-25)

RM VOLLEY PIACENZA: Bertuzzi 18, Fochi 9, Dallavalle (L1), Arcari 2, Lupo, Gandolfi 9, Orsi, Storti 6, Dallarda, Bendelli, Ciotola G., Ciotola S. 5, Sdraiati 1, Garatti (L2), All. Bruno;

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 23, Viaroli (L1), Rocca 10, Manzari 7, Boiardi, Basile, Colombini 1, Cappellini 16, Euclidi, Molinaroli 9, Bersanetti (L2), Mozzi, Rolleri, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;

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