Coltello alla mano minaccia di gettarsi nel vuoto, delicato intervento dei carabinieri e 39enne salvata

Provvidenziale intervento dei carabinieri a Fiorenzuola d’Arda, dove una donna di 39 anni è stata salvata mentre si trovava in una grave situazione di crisi personale.
L’allarme è scattato quando la donna è stata notata nei pressi di un cavalcavia, in una condizione che ha fatto temere il peggio. Giunti sul posto, i militari hanno immediatamente avviato un dialogo con la 39enne, cercando di instaurare un rapporto di fiducia per convincerla a desistere dai propri propositi.
Determinante si è rivelata la capacità di mediazione di uno dei carabinieri intervenuti, che è riuscito a persuadere la donna a gettare a terra il coltello che impugnava e ad allontanarsi dal parapetto.
La situazione è così tornata sotto controllo senza conseguenze. La 39enne è stata poi affidata alle cure e all’assistenza del personale sanitario.
Un intervento delicato e complesso che ha permesso di scongiurare una tragedia grazie alla prontezza e alla sensibilità dimostrate dai militari dell’Arma.