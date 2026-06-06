Coltello alla mano minaccia di gettarsi nel vuoto, delicato intervento dei carabinieri e 39enne salvata

Provvidenziale intervento dei carabinieri a Fiorenzuola d’Arda, dove una donna di 39 anni è stata salvata mentre si trovava in una grave situazione di crisi personale.

L’allarme è scattato quando la donna è stata notata nei pressi di un cavalcavia, in una condizione che ha fatto temere il peggio. Giunti sul posto, i militari hanno immediatamente avviato un dialogo con la 39enne, cercando di instaurare un rapporto di fiducia per convincerla a desistere dai propri propositi.

Determinante si è rivelata la capacità di mediazione di uno dei carabinieri intervenuti, che è riuscito a persuadere la donna a gettare a terra il coltello che impugnava e ad allontanarsi dal parapetto.

La situazione è così tornata sotto controllo senza conseguenze. La 39enne è stata poi affidata alle cure e all’assistenza del personale sanitario.

Un intervento delicato e complesso che ha permesso di scongiurare una tragedia grazie alla prontezza e alla sensibilità dimostrate dai militari dell’Arma.

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