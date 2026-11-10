Progetto Anas per la Statale 45: “Espropri e un paesaggio destinato a essere stravolto”. Incontro venerdì 13 novembre

“La Val Trebbia è uno dei luoghi del cuore dei piacentini. Un patrimonio di natura, paesaggio e bellezza che rischia di essere cancellato dal progetto ANAS per la Statale 45, nel tratto tra Rivergaro e Cernusca. Ma quanti cittadini conoscono realmente la portata di questo intervento e le sue conseguenze?”.

“Per riportare l’attenzione della città su quanto si sta preparando nella vallata, la rete delle associazioni a tutela della Val Trebbia: Associazione Residenti ed Utenti SS45, Gruppo Astrofili di Piacenza , Italia Nostra Piacenza, Legambiente Piacenza e Piacenza Mosaico organizzano un incontro pubblico venerdì 13 novembre, alle ore 21, allo Spazio Rosso Tiziano in via Taverna 41”.

LA NOTA DELLE ASSOCIAZIONI

Al centro della serata tre questioni emblematiche.

La prima è quella degli espropri, che coinvolgono numerose famiglie e proprietà. A raccontarne il significato umano sarà Erminia Moia, la signora di 93 anni la cui determinazione nel difendere la propria casa è diventata simbolo della vicenda.

La seconda riguarda il patrimonio arboreo della valle: circa 116.000 mq di boschi verranno abbattuti, ossia migliaia e migliaia di alberi, per fare spazio alle 7 rotonde da realizzare, alle 22 strade di collegamento alle medesime e al viadotto di 180 metri sul Rio Cernusca. Non soltanto una ferita insanabile al paesaggio, ma una grave perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici garantiti dalla vegetazione, fondamentali per il clima, il suolo e la qualità dell’ambiente.

La terza riguarda i gravi problemi sanitari per i residenti determinati dalle polveri sottili che verranno emesse durante i 4 anni di cantieri, per gli scavi delle fondamenta ed edificazioni di imponenti muri di contenimento necessari per la realizzazione delle rotonde, nonchè per i 134 camion giornalieri necessari per il trasporto della terra e dei materiali da costruzione.

Gli interventi previsti: riprese con il drone, biodiversità e rischi sanitari

Diversi i contributi per inquadrare i vari problemi che la nuova strada determinerà.

Attraverso riprese con il drone, Giorgio Vecchiattini e Daniele Fanzini illustreranno l’impatto degli espropri previsti e dei tagli di alberi, mostrando come potrebbe cambiare il volto della valle.

L’arboricoltore Massimo Turci affronterà il tema del taglio della vegetazione e sui profondi effetti ecosistemici sulla vallata mostrando come potrebbe cambiare il volto della valle.

La dottoressa Maddalena Avitabile (ISDE) approfondirà i rischi sanitari legati alle polveri prodotte dai cantieri, previsti per circa quattro anni di lavori.

Riccardo Arena illustrerà la segnalazione presentata dell’Associazione Residenti e Utenti della SS45 all’ANAC (Associazione Nazionale Anticorruzione) sulle gravi criticità amministrative riscontrate nell’iter procedurale che ha portato “all’accantonamento” del progetto 2017.

Dibattito pubblico sul futuro della Val Trebbia e sulla sicurezza della Statale 45

L’incontro si concluderà con un dibattito aperto al pubblico. Mettere in sicurezza la Statale 45 è necessario. Ma è possibile farlo senza sacrificare un patrimonio ambientale e paesaggistico così prezioso?

Le associazioni invitano tutti i piacentini a partecipare, per conoscere, discutere e far sentire la propria voce. Perché il futuro della Val Trebbia non riguarda soltanto chi ci abita, ma tutta la nostra comunità.

Invitati anche ANAS, sindaci, Provincia e Regione Emilia-Romagna

Sono stati invitati a intervenire anche tutti i rappresentanti delle Istituzioni coinvolti nel progetto, da Anas ai Sindaci della Valle, alla Provincia e all’ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Occidentale e la Regione.