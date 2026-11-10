Difficoltà economiche, definiti i requisiti per accedere al microcredito regionale. Quintavalla: “Preveniamo la povertà con politiche solide”

Isee tra 10mila e 26mila euro e residenza in Emilia-Romagna da almeno 12 mesi sono i primi due requisiti per accedere al Fondo regionale per il microcredito sociale. Dopo l’ok dell’Assemblea legislativa, oggi in commissione “Politiche economiche” l’assessora Elena Mazzoni, che ha la delega al Contrasto alla povertà, ha illustrato le modalità di accesso al prestito agevolato. A fronte di ogni domanda valutata come idonea potrà essere corrisposto un credito tra 1.000 e 10.000 euro senza garanzia, da restituire in cinque anni.

Luca Quintavalla: “Intervenire tempestivamente per prevenire conseguenze gravi”

Il piano torna nella commissione presieduta dal piacentino Luca Quintavalla (Pd) dopo il parere positivo espresso nella fase istruttoria della legge.

“Un evento inaspettato – commenta Quintavalla – può rischiare di compromettere un difficile equilibrio familiare. Un guasto in casa, un lutto improvviso, una separazione, ma anche semplicemente l’impennata dei costi dell’energia. La legge regionale sul microcredito che abbiamo approvato ha l’obiettivo di intervenire tempestivamente per tamponare una criticità economica temporanea e prevenire così conseguenze gravi”.

I requisiti per accedere al microcredito: Isee da 10.140 a 26.000 euro e residenza

I due requisiti oggettivi riguardano il patrimonio – attestazione Isee compresa tra 10.140 e 26.000 euro – e la residenza – almeno un anno all’interno della regione. La soglia Isee di accesso è pari al tetto massimo per accedere all’Assegno di inclusione.

“Il senso della legge – prosegue Quintavalla – è aiutare le famiglie a superare difficoltà momentanee: siamo consapevoli che al giorno d’oggi, con un costo della vita che si alza sempre più e stipendi che non crescono alla stessa velocità, in tante case italiane la sostenibilità è appesa a un filo e basta poco affinché si spezzi. Noi, come Emilia-Romagna, vogliamo intervenire prima di una rottura irreversibile”.

Chi può richiedere il prestito e come viene gestito il Fondo

La gestione del Fondo è affidata all’Ente nazionale per il microcredito (ENM). Possono accedere alla misura persone che si trovano in stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro o che abbiano subìto una riduzione dell’orario, persone che affrontano una non autosufficienza propria o di un parente oppure famiglie che hanno registrato una significativa diminuzione del reddito o un rilevante aumento delle spese non derogabili.

Le spese ammesse: casa, salute, istruzione e formazione

L’intervento della Regione – finanziato con un milione di euro per ciascun anno dal 2026 al 2028 – si concentra sulle spese legate ai bisogni essenziali della persona e del nucleo familiare.

Nell’ordine di priorità, al primo posto c’è la casa: da affitti insoluti a bollette arretrate, da guasti improvvisi a traslochi. Poi la salute, comprendendo terapie riabilitative e spese di viaggio e soggiorno per accedere a prestazioni fuori dal territorio di residenza.

Un’attenzione particolare viene riservata a istruzione e formazione, ad esempio per spese scolastiche e universitarie, materiali didattici, stage e tirocini e anche per conseguire la patente di guida.

“La prevenzione della povertà – chiarisce Quintavalla – passa anche dalla crescita delle opportunità individuali”.

Microcredito anche per eventi straordinari e mobilità

Il Fondo regionale interviene, inoltre, per spese legate a eventi straordinari come il decesso di un familiare o la nascita o l’adozione di un figlio, la separazione o il divorzio. Sono contemplate anche le spese legate alla mobilità, come gli abbonamenti al trasporto pubblico.

Quintavalla: “Non è assistenzialismo, ma un aiuto temporaneo con impegno di restituzione”

“Non è una misura di assistenzialismo – precisa Quintavalla – ma un aiuto temporaneo con impegno di restituzione. Nella fase di valutazione delle richieste, infatti, sarà verificata anche la prospettiva di sostenibilità del nucleo familiare. Una caratteristica del Fondo, che vorremmo rendere strutturale, affiancandolo alle altre misure di welfare già esistenti, è proprio il suo rifinanziamento automatico attraverso la restituzione delle somme prestate. Ancora una volta, dimostriamo come Regione di saper intervenire per risolvere problemi reali con politiche mirate, solide, coerenti e sostenibili per tutti”.