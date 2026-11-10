Infortuni sul lavoro, Piacenza in zona bianca: quattro morti nei primi nove mesi del 2026

Piacenza si conferma tra le province dell’Emilia-Romagna con la più bassa incidenza di infortuni mortali sul lavoro. Secondo i dati dell’Osservatorio Sicurezza Vega, aggiornati al 30 settembre 2026, il territorio piacentino registra un indice di mortalità pari a 7,4 decessi per milione di occupati, nettamente inferiore alla media regionale di 22,7 e a quella nazionale di 24,7. Un dato che colloca Piacenza in zona bianca, la fascia a minor rischio nella classificazione dell’Osservatorio, insieme a Parma, Rimini e Forlì-Cesena.

Nei primi nove mesi del 2026, in provincia di Piacenza sono state registrate quattro denunce di infortunio con esito mortale, di cui una relativa a un incidente avvenuto in occasione di lavoro e tre a incidenti in itinere, ossia durante il tragitto tra casa e lavoro.

A livello regionale, il bilancio è di 67 decessi complessivi, uno in più rispetto allo stesso periodo del 2025 (+1,5%). Di questi, 47 sono avvenuti in occasione di lavoro e 20 in itinere.

La situazione più critica si registra a Reggio Emilia, unica provincia emiliano-romagnola in zona rossa, con un’incidenza di 36,9 morti per milione di occupati. Seguono Bologna (30,4), Ravenna (29,1) e Modena (24,8), tutte in zona arancione.

Sul fronte degli infortuni non mortali, in Emilia-Romagna le denunce in occasione di lavoro sono salite a 50.207, contro le 47.438 dei primi nove mesi del 2025, con un aumento del 5,8%.

Tra le 47 vittime sul lavoro in regione, 43 sono uomini e quattro donne, mentre 16 sono lavoratori stranieri.

Piacenza presenta dunque un’incidenza di mortalità sul lavoro tra le più basse della regione, pur registrando quattro decessi complessivi nei primi nove mesi dell’anno.

LO STUDIO DELL’OSSERVATORIO SICUREZZA VEGA

Per individuare le aree più fragili d’Italia sul fronte della sicurezza sul lavoro, l’ Osservatorio Sicurezza Vega elabora una mappatura del rischio rispetto all’incidenza della mortalità.

La zona gialla, quella in cui si trova l’Emilia-Romagna, raggruppa le regioni con un’incidenza di mortalità sul lavoro compresa tra il 75% dell’incidenza media nazionale e il valore medio nazionale.

A fine settembre 2026, il rischio di infortunio mortale in regione (22,7 morti per milione di occupati) risulta inferiore a quello medio nazionale (pari a 24,7).

Per quanto riguarda le incidenze a livello provinciale, troviamo Reggio Emilia (36,9) in zona rossa. In zona arancione si collocano Bologna (30,4), Ravenna (29,1) e Modena (24,8). Ferrara (19,3) è in zona gialla. In zona bianca si trovano Parma (14,0), Rimini (12,8), Piacenza (7,4) e Forlì-Cesena (5,6).

Vittime in Emilia-Romagna: i numeri assoluti a fine settembre 2026

Nei primi nove mesi del 2026, l’Emilia-Romagna conta 67 decessi totali (1 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a +1,5%). Di questi, 47 si sono verificati in occasione di lavoro (come nel 2025) e 20 in itinere (1 in più rispetto al 2025).

In termini assoluti, il maggior numero di denunce di infortunio con esito mortale si registra a Bologna (18), seguita da Modena (13), Reggio Emilia (10), Ravenna (7), Ferrara, Forlì-Cesena, Parma e Piacenza (4 ciascuna) e Rimini (3).

Anche analizzando esclusivamente gli infortuni mortali in occasione di lavoro, Bologna rimane la provincia con il maggior numero di vittime (15), seguita da Reggio Emilia (9), Modena (8), Ravenna (5), Ferrara e Parma (3), Rimini (2), Piacenza e Forlì-Cesena (1).

Infortuni per genere, nazionalità e fasce d’età a fine settembre 20206

Da gennaio a settembre 2026, l’Emilia-Romagna ha registrato 50.207 denunce di infortunio in occasione di lavoro (in aumento rispetto alle 47.438 del 2025): 17.417 da parte di donne e 32.790 da parte degli uomini. Tra le 47 vittime registrate in occasione di lavoro, 4 sono donne e 43 sono uomini.

Le denunce in occasione di lavoro dei lavoratori stranieri sono 14.802. Tra i lavoratori deceduti in regione, sono 16 le vittime straniere su un totale di 47.

Le fasce d’età più colpite in regione sono 55-64 anni (24 casi) e 45-54 anni (19 casi), seguite dai lavoratori tra i 35 e i 44 anni (9 casi).

Cos’è l’incidenza degli infortuni

L’incidenza degli infortuni mortali indica il numero di lavoratori deceduti durante l’attività lavorativa in una data area (regione o provincia) ogni milione di occupati presenti nella stessa. Questo indice consente di confrontare il fenomeno infortunistico tra le diverse regioni, pur caratterizzate da una popolazione lavorativa differente.

La zonizzazione realizzata dall’Osservatorio

La zonizzazione utilizzata dall’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega Engineering dipinge il rischio infortunistico nelle regioni italiane secondo la seguente scala di colori:

Bianco : regioni con un’incidenza infortunistica inferiore al 75% dell’incidenza media nazionale.

: regioni con un’incidenza infortunistica inferiore al 75% dell’incidenza media nazionale. Giallo : regioni con un’incidenza infortunistica compresa tra il 75% dell’incidenza media nazionale e il valore medio nazionale.

: regioni con un’incidenza infortunistica compresa tra il 75% dell’incidenza media nazionale e il valore medio nazionale. Arancione : regioni con un’incidenza infortunistica compresa tra il valore medio nazionale e il 125% dell’incidenza media nazionale.

: regioni con un’incidenza infortunistica compresa tra il valore medio nazionale e il 125% dell’incidenza media nazionale. Rosso: regioni con un’incidenza infortunistica superiore al 125% dell’incidenza media nazionale.