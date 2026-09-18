Anche Matteo Salvini al convegno del coordinamento legali della Confedilizia, sabato 19 settembre

Domani, 19 settembre, si svolgerà a Piacenza il 36° convegno del Coordinamento legali della Confedilizia, dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15 alle 18. Durante la mattinata, dopo il saluto introduttivo del presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, saranno trattati i seguenti argomenti: “Temi e problemi della compravendita di immobili: il percorso negoziale e i riflessi in ambito locatizio e condominiale”, con la relazione di base a cura del prof. avv. Vincenzo Cuffaro; “Il condominio e l’attività edilizia”, con la relazione di base a cura dell’avv. Cesare Rosselli.

Seguirà alle ore 11,30 un dibattito dal titolo “La casa tra norme nazionali ed europee”, che vedrà interventi di parlamentari e membri del Governo e sarà moderato da Alberto Ciapparoni, parlamentare di RTL 102.5.

Alle 15 i lavori del convegno giuridico riprenderanno con gli interventi programmati: dell’avv. Chiara Angiolini, dell’avv.

Domenico Capra, dell’avv. Cristiano Curatolo, dell’avv. Massimo Gagliardi, dell’avv. Graziella Grassi, del dott. Giuliano Mandolesi, del dott. Antonio Nucera, del dott. Giacomo Rota, dell’avv. Annamaria Terenziani e dell’avv. Francesco Massimo Tiscornia, sulla compravendita; dell’avv. Daniela Barigazzi, dell’avv. Pier Paolo Bosso, dell’avv. Enrica Canciani, dell’avv. Antonino Coppolino, dell’avv. Rosario Dolce, dell’avv. Vincenzo Nasini, dell’avv. Paolo Prato, dell’avv. Paolo Scalettaris, dell’avv. Angelo Sollazzo e dell’avv. Raffaello Stendardi, sul condominio.

Il programma completo del convegno, i cui lavori saranno diretti dall’avv. Carlo del Torre, responsabile del Coordinamento legali della Confedilizia, è disponibile sul sito Internet www.confedilizia.it/36-convegno-coordinamento-legali-confedilizia.