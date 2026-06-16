Angioedema day, incontro gratuito aperto alla cittadinanza per conoscere meglio la malattia

L’angioedema ereditario è una malattia rara caratterizzata da episodi ricorrenti di gonfiore che possono interessare la pelle, le mucose e, in alcuni casi, gli organi interni. Quando coinvolge le vie aeree può rappresentare una condizione potenzialmente grave, che richiede un riconoscimento tempestivo e un adeguato percorso di cura. Nonostante la sua rarità, è fondamentale accrescere la conoscenza di questa patologia per favorire diagnosi precoci e un accesso tempestivo alle terapie.

Con questo obiettivo, anche quest’anno, Piacenza organizza all’Angioedema day, un’iniziativa per sensibilizzare cittadini e professionisti sanitari su una malattia ancora poco conosciuta.

L’appuntamento è in programma lunedì 22 giugno alle 17 nella sala congressi di Malattie infettive (edificio 9A). L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e non richiede prenotazione.

Nel corso del pomeriggio, medici e infermieri del Centro regionale per l’angioedema ereditario dell’Azienda Usl di Piacenza, punto di riferimento per l’Emilia-Romagna, saranno a disposizione per approfondire i principali aspetti della patologia: dai sintomi ai percorsi diagnostici, dalle modalità di presa in carico alle terapie oggi disponibili.

“L’angioedema ereditario colpisce una persona ogni 10.000-50.000 abitanti e in Emilia-Romagna seguiamo oltre 60 casi accertati – spiega la dottoressa Peveri – Iniziative come l’Angioedema day sono fondamentali per aumentare la consapevolezza sulla malattia e favorire la diagnosi precoce, che ancora oggi può subire ritardi a causa della scarsa conoscenza dei sintomi e delle sue manifestazioni».

Il Centro regionale per l’angioedema ereditario ha sede nell’unità operativa di Allergologia dell’ospedale di Piacenza (primo piano, ingresso 7C) diretto dalla dottoressa Peveri e rappresenta un punto di riferimento per la diagnosi, la presa in carico dei pazienti e la gestione dei percorsi terapeutici, contribuendo a garantire un’assistenza specialistica qualificata a livello regionale.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy