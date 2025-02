Annibale, la mostra curata da Alex Majoli a XNL Piacenza. Inaugurazione il 7 febbraio

XNL Piacenza, Centro d’arte contemporanea, cinema, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, è lieta di annunciare che venerdì 7 febbraio alle ore 18 avrà luogo l’inaugurazione della mostra ANNIBALE curata da Alex Majoli, l’atto conclusivo del progetto PHOTOBUSTER PIACENZA, iniziato l’8 gennaio con il coinvolgimento dei collettivi Cesura, La Città Minaccia e TIFF, impegnati nella realizzazione di un inedito racconto visivo della città emiliana, esplorando la sua natura di terra di confine attraverso fotografie, video e tracce sonore.

L’esposizione aprirà le sue porte al pubblico alle ore 18 alla presenza del curatore Alex Majoli – fotografo pluripremiato, membro Magnum dal 2001 nonché fondatore del collettivo Cesura -, dei rappresentanti dei collettivi coinvolti e delle istituzioni, per avviare un viaggio visivo attraverso una Piacenza mai raccontata prima. A partire dalle ore 21.30, l’evento si sposterà quindi ai Giardini Sonori (Stradone Farnese 39 a Piacenza) per un after party organizzato dal collettivo Vinilica.

Dopo l’inaugurazione, la mostra resterà aperta al pubblico fino al 2 marzo, ogni venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 19.30, scandita da un programma di eventi pubblici organizzati dai collettivi coinvolti (14, 21 e 28 febbraio), visite guidate e incontri dedicati agli studenti delle scuole superiori di Piacenza.

IL PROGETTO

PHOTOBUSTER PIACENZA è un progetto di video e fotografia, sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che vede protagonisti tre collettivi fotografici fortemente radicati sul territorio di Piacenza, Cesura, TIFF e La Città Minaccia, per realizzare una narrazione per immagini della città attraverso lo sguardo di dieci autori.

Gli autori, che da inizio gennaio stanno lavorando in residenza a Piacenza e in collaborazione con il curatore Alex Majoli per produrre e selezionare le immagini fisse e in movimento che confluiranno nella mostra, sono: Arianna Arcara, Giorgio Dirindin, Chiara Fossati, Marco Zanella (Cesura), Dallavalle-Guerrieri, Elisabetta Granata, Patrizio Maiavacca, Marco Rigamonti (TIFF) e Andrés E. Maloberti e Nicola Roda (La Città Minaccia).

L’esposizione presenterà una combinazione di fotografie, video e tracce sonore con l’obiettivo di raccontare simbolicamente la città di Piacenza come terra di confine e crocevia di scambi e restituire un’immagine inedita della città emiliana, esplorando periferie urbane, strade, luoghi insoliti o simbolici, paesaggi antropizzati e in parte abbandonati, architetture contemporanee locali poco conosciute.

Il programma Arte di XNL è promosso da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio.