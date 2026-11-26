Antonio Levoni entra ufficialmente a far parte di Forza Italia a Piacenza.

LA NOTA DI FORZA ITALIA

Il ruolo di Maurizio Gasparri è stato fondamentale per l’adesione di Levoni agli Azzurri; i principi di Silvio Berlusconi e l’operatività dello stesso Gasparri sono per Levoni modelli da seguire per lo svolgimento della propria attività politica nella provincia di Piacenza. Ringrazio con profonda stima i dirigenti regionali di FI primo dei quali il Coordinatore emiliano romagnolo Pietro Vignali, la sua Vice On. Rosaria Tassinari, il coordinatore provinciale Marcello Minari e l’amico caro Avv. Giuseppe Pagliani membro reggiano del coordinamento regionale di Forza Italia.

Profilo e carriera politica di Antonio Levoni

Figlio di Gianni Levoni , storico esponente socialdemocratico che ha operato nella politica di Piacenza dagli anni 60 agli anni 90 ricoprendo ruoli istituzionali di rilievo; Gianni Levoni è fra l’altro l’autore della canzone “Tal dig in piasentein”, brano simbolo della Città di Piacenza.

, storico esponente socialdemocratico che ha operato nella politica di Piacenza dagli anni 60 agli anni 90 ricoprendo ruoli istituzionali di rilievo; Gianni Levoni è fra l’altro l’autore della canzone “Tal dig in piasentein”, brano simbolo della Città di Piacenza. Antonio, Laureato in giurisprudenza, ha ricoperto più volte la carica di consigliere comunale a Piacenza , esercitato il ruolo di presidente della Circoscrizione 2, svolto l’incarico di consigliere delegato provinciale presiedendo varie commissioni consiliari tra cui Sviluppo economico e Affari istituzionali.

, esercitato il ruolo di presidente della Circoscrizione 2, svolto l’incarico di consigliere delegato provinciale presiedendo varie commissioni consiliari tra cui Sviluppo economico e Affari istituzionali. Da Consigliere Provinciale ha collaborato con Marco Bucci , allora sindaco di Genova, per le questioni relative al Brugneto ed al Cassingheno.

, allora sindaco di Genova, per le questioni relative al Brugneto ed al Cassingheno. In Consiglio Comunale ha promosso l’intitolazione dell’ex parco della Galeana a Papa Giovanni Paolo II.

Collocazione politica e valori: socialdemocrazia, europeismo e atlantismo

Identificato come socialdemocratico e uomo di centro , favorevole al dialogo con la sinistra moderata per il miglioramento dei servizi ai cittadini (a tal proposito aveva creato lo sportello per il cittadino e quello per le imprese)

, favorevole al dialogo con la sinistra moderata per il miglioramento dei servizi ai cittadini (a tal proposito aveva creato lo sportello per il cittadino e quello per le imprese) Sostiene una visione politica conciliante e democratica orientata alla risoluzione dei problemi.

Professa valori europeisti e atlantisti .

. Ha partecipato alle attività del club Atlantico NATO insieme al padre Gianni e organizzato viaggi di scambio con gli Stati Uniti attraverso l’associazione Forza dell’Amicizia, legata alla moglie del presidente USA Jimmy Carter.

Ha conosciuto personalmente Silvio Berlusconi, condividendone l’impostazione politica.