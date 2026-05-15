Pronto soccorso oculistico, dal primo giugno cambiano orari e modalità di accesso

Dal primo giugno 2026 cambiano orari e modalità di accesso al Pronto soccorso oculistico. Obiettivo del cambiamento garantire una gestione ancora più appropriata delle urgenze e un utilizzo corretto dei servizi sanitari per assicurare ai cittadini il più alto livello assistenziale.

Da lunedì primo giugno, nei giorni feriali, il Pronto soccorso oculistico sarà attivo dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18 con accesso diretto al servizio – senza passare dal Pronto soccorso generale – nell’ambulatorio dell’edificio 4C.

Sabato, domenica e festivi, invece, il servizio sarà operativo dalle 9 alle 12 attraverso un percorso organizzato che prevede il passaggio dal CAU – Centro di assistenza e urgenza – assicurando una risposta efficace e sicura anche nelle giornate festive.

“Abbiamo pensato a questa nuova organizzazione dell’accesso – sottolinea il direttore del servizio Rino Frisina – per ottimizzare la gestione delle urgenze, migliorare la sicurezza delle cure e ridurre i tempi di attesa per i casi che necessitano di un intervento immediato. Riteniamo che questo nuovo modo di accogliere i pazienti possa dare risposte ancora più solerti ed efficaci”.

L’Azienda Usl invita i cittadini a tenere conto di queste indicazioni prima di recarsi al Pronto soccorso oculistico, contribuendo così a un accesso più appropriato e funzionale ai servizi sanitari.

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