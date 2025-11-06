Anziano scompare di casa, scattano le ricerche: i carabinieri lo trovano e lo salvano, era ferito e quasi incosciente

Un anziano di 86 anni, era sparito dalla sua abitazione la sera del 5 novembre. Grazie all’immediato coordinamento il suo ritrovamento è stato possibile questa mattina.

L’allarme

Nella serata del 5 novembre 2025, intorno alle ore 19:30, la Questura di Piacenza ha ricevuto la segnalazione di allontanamento dell’uomo di 86 anni che non era rientrato nella sua abitazione di Via Arata, dove viveva da solo.

Il figlio ha subito segnalato la sua assenza, lanciando l’allarme. La scomparsa, purtroppo, non era priva di preoccupazioni, in quanto l’anziano soffriva di alcuni problemi di salute e si trovava in una condizione vulnerabile.

Le ricerche

Immediatamente dopo la denuncia, la centrale operativa dei Carabinieri di Piacenza, ricevuta la segnalazione per le ricerche, ha attivato tempestivamente l’operazione di ricerca che ha coinvolto tutte le pattuglie in circuito e tutti gli equipaggi del Radiomobile di Piacenza. Le prime ore di ricerca si sono concentrate nei dintorni dell’abitazione dell’uomo, mentre il figlio, che aveva avuto l’ultimo contatto telefonico col padre, è stato contattato da un equipaggio del Radiomobile per raccogliere informazioni cruciali sull’ultimo avvistamento dell’86enne.

Il ritrovamento e il soccorso

Intorno alle 08:30 del 6 novembre, grazie alle informazioni ed alla geolocalizzazione fornita dalla Centrale Operativa, le ricerche hanno portato al rinvenimento dell’anziano nei pressi di un fossato a circa 300 metri dall’eliporto di Piacenza, lungo la zona di collegamento fra la SS 654 e la tangenziale.

L’uomo, visibilmente ferito e in stato di quasi incoscienza, presentava gravi contusioni al capo e ad entrambe le ginocchia, probabilmente derivanti da una brutta caduta. Il tempestivo intervento dei carabinieri del Radiomobile ha permesso di prestare subito soccorso all’uomo, che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Piacenza per i necessari accertamenti medici. Durante il recupero, sono stati trovati i suoi documenti personali e il suo portafoglio che conteneva 10 euro, che è stato riconsegnato alla famiglia.

L’86enne, seppur sconvolto dall’aver trascorso la notte all’addiaccio è stato in grado di fornire alcune informazioni, purtroppo non ricordando con chiarezza gli eventi che lo avevano condotto nella zona isolata.

L’intervento della gazzella del Radiomobile è stato determinante nel salvare la vita dell’86enne, che è stato recuperato in tempo utile, evitando potenziali complicazioni legate alla sua situazione di salute. La vicenda, che si è conclusa fortunatamente con un esito positivo, ha evidenziato la rapidità e la professionalità dei carabinieri del Radiomobile di Piacenza.

