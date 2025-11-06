Enciclopedia on line della Resistenza piacentina, Romano Repetti (Anpi): “Informazioni a disposizioni di tutti” – AUDIO

6 Novembre 2025 Redazione MC Attualità
Enciclopedia on line della Resistenza piacentina, Romano Repetti (Anpi): “Informazioni a disposizioni di tutti”. Il progetto sarà presentato sabato 8 novembre alle ore 17 al Baciccia. 

L’Anpi provinciale di Piacenza ha promosso la realizzazione di una Enciclopedia on line della Resistenza piacentina, raccogliendo la collaborazioni di diversi ricercatori storici. 

L’obiettivo – spiega Romano Repetti Presidente Provinciale di Anpi Piacenza –  è stato ed è quello di mettere a disposizioni di tutti, a partire dal mondo della scuola, un organico sistema d’informazioni che renda possibile il formarsi di una visione complessivo di come si è manifestato nella nostra provincia quello snodo storica del Novecento.

Un modo importante per avvicinare i giovani

Ormai è noto che le informazioni si cercano soprattutto sul web. Noi abbiamo dei rapporti anche con il mondo scolastico e all’interno del progetto forniamo dei percorsi di ricerca per insegnanti e studenti. Quindi in questo modo si può approfondire quello che è stato il movimento partigiano piacentino. Naturalmente non parliamo solo di questo, ma anche dell’occupazione tedesca e della consistenza delle forze nazisti e fasciste, e di quanto hanno fatto sul nostro territorio. 

