Al via Apimell, Seminat e Buon Vivere: a Piacenza Expo tre giorni all’insegna della valorizzazione del territorio

Tantissimi visitatori nella giornata inaugurale dell’edizione 2026 di Apimell, Seminat e Buon Vivere, le tre fiere di primavera di Piacenza Expo dedicate al mondo dell’apicoltura, del giardinaggio, dell’orticoltura e delle tipicità enogastronomiche.

Tante anche le autorità e i rappresentanti istituzionali presenti al taglio del nastro insieme al Presidente di Piacenza Expo Giuseppe Cavalli e alla Vicepresidente Elisabetta Montesissa: il Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, Luigi D’Eramo, la sen. Elena Murelli, la Sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, il Prefetto Patrizia Palmisani, il Questore Gianpaolo Bonafini, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. Massimo Amadori, e quello dei Carabinieri col. Pierantonio Breda con il Comandante dei Carabinieri Forestali di Parma e Piacenza, col. Pierluigi Fedele.

Autorità che, dopo il taglio del nastro, hanno visitato la fiera e, in particolare, gli stand delle realtà locali come l’Associazione provinciale apicoltori piacentini, il Mercato di Campagna Amica di Coldiretti, il Consorzio salumi DOP piacentini e quello di Confcooperative.

Circa 250 gli espositori complessivamente presenti nell’ambito delle tre rassegne fieristiche con una ricca parte espositiva e un corposo programma di convegni tecnici, seminari, corsi, dimostrazioni pratiche, degustazioni e show cooking.

Apimell, Seminat e Buon vivere continueranno anche domani e domenica, a Piacenza Expo, con orario continuato dalle 9.00 alle 18.00; dalle 14.00 di domenica ingresso scontato a 6 euro.

