Appalti truccati, Pd: “Sconvolti, fiducia nella magistratura. Le indagini facciano presto luce”

Appalti truccati, sulla questione interviene anche la Segreteria provinciale del Partito Democratico di Piacenza. Ricordiamo infatti che Massimo Castelli, uno dei tre sindaci arrestati, era tra i nomi più papabili per l’incarico di candidato sindaco in vista delle prossime elezioni comunali. Noi stessi di Radio Sound lo avevamo intervistato sul tema ieri pomeriggio, a poche ore dal suo arresto. Il Pd si dice sconvolto.

La nota del Pd

La notizia del coinvolgimento per gravi reati, tra gli altri, di alcuni amministratori pubblici della nostra provincia ci colpisce e sconvolge come comunità politica e più in generale come comunità piacentina tutta. In un momento così drammatico valgono solo due certezze che facciamo nostre come sempre: da una parte la completa e convinta fiducia nella Magistratura e nel rigore delle indagini ancora in corso che ci auguriamo facciano presto piena luce su quanto accaduto, dall’altra il doveroso e assoluto rispetto del principio di presunzione di innocenza sino a sentenza nei confronti delle persone coinvolte.