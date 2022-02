Appalti truccati, Rancan (Lega): “Restiamo garantisti, ma non possiamo esimerci dal condannare queste ipotesi di rato gravissime”

“Un plauso all’Arma dei Carabinieri e alla Procura di Piacenza per l’importante operazione condotta all’alba di questa mattina che avrebbe smantellato un vasto sistema corruttivo negli appalti pubblici. Come Lega siamo da sempre e rimaniamo garantisti, sino a sentenza passata in giudicato. Tuttavia sul piano della coscienza e dell’etica pubblica non possiamo esimerci dal condannare sin da ora il sospetto che amministratori pubblici, eletti dai cittadini e che amministrano i soldi dei cittadini, possano macchiarsi di fatti che configurano fattispecie di reato gravissime, come l’associazione per delinquere, la concussione, la corruzione, l’abuso d’ufficio, il traffico di influenze illecite, la turbata libertà degli incanti e della libertà del procedimento di scelta del contraente. E ancora: frode nelle pubbliche forniture, falso materiale e falso ideologico commessi da un pubblico ufficiale, truffa e voto di scambio”.

Così il capogruppo, piacentino, della Lega ER, Matteo Rancan, sull’operazione avvenuta questa mattina in esecuzione di un’ordinanza della Procura di Piacenza che ha disposto misure cautelari nei confronti di 35 persone, tra cui imprenditori edili, sindaci e funzionari tecnici degli enti locali dell’Alta Val Trebbia e del capoluogo emiliano.

Sui fatti, interviene anche il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama e commissario Lega Emilia per Salvini premier.

“Abbiamo appreso dell’inchiesta dei Carabinieri e della Procura di Piacenza su una serie di gravi illeciti contro la pubblica amministrazione, che riguardano una parte importante della provincia piacentina. Pur sottolineando che siamo e rimaniamo garantisti, sempre e con tutti, se le ipotesi di accusa verranno confermate, chi ha sbagliato dovrà pagare, fino in fondo. Confidiamo che la Magistratura faccia rapidamente chiarezza: ne va della credibilità dell’azione amministrativa di un territorio molto vasto, che merita trasparenza e legalità”.