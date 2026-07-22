Granata d’artiglieria trovata in un appartamento a Travo, interviene il Genio Pontieri – FOTO

Questa mattina, 22 luglio, si sono svolte, coordinate dalla Prefettura, le operazioni di bonifica da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza di una granata d’artiglieria da 75 mm Sharpnel italiana, rinvenuta lo scorso 15 luglio presso un appartamento di Travo e messo in sicurezza dagli operatori dell’Arma dei Carabinieri del Comando Stazione di Rivergaro.
Alle attività, come previsto dai protocolli d’intervento per queste circostanze, ha partecipato per il necessario supporto sanitario il personale del Comitato della Croce Rossa di Piacenza.