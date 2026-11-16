Al Cheope il nuovo distributore gratuito di acqua per tutti i cittadini

Un nuovo punto di distribuzione gratuita di acqua potabile a disposizione dei cittadini. È stato inaugurato lunedì 16 novembre il chiosco installato nell’area di parcheggio del Cheope, di fronte all’Isii Marconi, a Piacenza. Un’iniziativa pensata per offrire un servizio alla collettività e contribuire alla riduzione dei rifiuti.
Il nuovo impianto è stato realizzato in collaborazione con Ireti, grazie ai finanziamenti ottenuti attraverso il bando Atersir dedicato alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti.
Il chiosco consentirà ai cittadini di rifornirsi gratuitamente di acqua potabile, favorendo l’utilizzo di contenitori riutilizzabili e contribuendo così a limitare il consumo di bottiglie di plastica monouso.
La collocazione nel parcheggio del Cheope, di fronte all’istituto Isii Marconi, rende il servizio accessibile in una zona frequentata quotidianamente anche da studenti e famiglie.
L’intervento si inserisce nelle iniziative volte a promuovere comportamenti più sostenibili, attraverso soluzioni concrete che uniscono la tutela dell’ambiente alla disponibilità di servizi pubblici gratuiti.