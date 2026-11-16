Il 21 novembre l’Emporio Solidale di Piacenza presenta l’opera “Metamorfosi”

Lunedì 23 novembre, alle ore 17.15, Emporio Solidale di Piacenza presenterà l’opera “Metamorfosi” — Messaggi di speranza su ali di farfalla, che raccoglie e custodisce i messaggi lasciati dai ragazzi che, negli ultimi tre anni, hanno incontrato l’opera “La forza delle donne ha radici profonde”.



Parole nate dall’ascolto e dalla riflessione, pensieri che si trasformano in messaggi di speranza, vicinanza e sostegno per tutte le donne che stanno vivendo situazioni di violenza.

L’opera diventa così uno spazio di memoria e condivisione, in cui le voci dei giovani si intrecciano per trasmettere un messaggio importante: nessuna donna deve sentirsi sola e ogni gesto di solidarietà può contribuire a costruire una cultura fondata sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla libertà.



Un percorso che, attraverso le parole dei ragazzi, rinnova il significato di “La forza delle donne ha radici profonde” e testimonia quanto sia importante dare spazio alle nuove generazioni, alla loro sensibilità e alla loro capacità di farsi portatrici di speranza.