L’arte per rilanciare il centro storico, comune e associazioni insieme per dare vita alle vetrine in disuso

Prende il via il progetto “Camminarla Piacenza – ZigZag Arte”, che ripropone la riqualificazione in veste artistica di vetrine in disuso.

A illustrarne i dettagli, sono intervenuti l’assessore al Marketing Territoriale e Valorizzazione del Centro Storico Simone Fornasari, l’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini, i rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Cna, di Iscom Group e dell’associazione Vita in Centro a Piacenza. Era presente inoltre l’autore dei “passi” e delle “storie” che scandiscono il percorso delle vetrine utilizzate, l’artista Gero Guagliardo.

Una riqualificazione che non ha solo uno scopo estetico. L’idea è anche di rendere maggiormente visibili quelle vetrine di locali che attendono proprietari o nuove attività da ospitare. In questo senso le associazioni di categoria hanno anche diramato un indirizzo mail al quale è possibile richiedere informazioni o prendere contatto. La mail è assvitaincentroapiacenza@gmail.com.