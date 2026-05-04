Auto sospetta segnalata dai residenti, all’interno un uomo con 49 dosi di cocaina: arrestato

Nel pomeriggio di domenica 3 maggio, le Volanti della Questura di Piacenza sono intervenute presso il Quartiere Besurica, in quanto veniva segnalata, da un residente, una persona sospetta a bordo di un’auto bianca posteggiata nel parcheggio pubblico e ferma in sosta già da diversi giorni.
Giunti rapidamente sul posto, gli operatori hanno notato un soggetto nell’auto, che alla vista della volante, cercava di nascondersi con il chiaro intento di celare la propria persona e sottrarsi quindi al controllo.
Raggiunta l’auto, gli operatori notavano, all’interno della stessa, la presenza di sostanza verosimilmente stupefacente suddivisa in numerosi involucri.
Il soggetto straniero e l’auto, quindi, venivano perquisiti rinvenendo 49 dosi di involucri di sostanza stupefacente di tipo cocaina per un totale di 39 grammi, un bilancino digitale e diversi tagli di banconote per un totale di 655 euro. Il tutto veniva sequestrato e il soggetto straniero arrestato in flagranza per spaccio di stupefacenti.
L’arrestato veniva condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima.