Ciclismo – VO2 Team Pink saluta un 2025 stellare tra titoli e medaglie su strada e pista in Italia e all’estero

Autorità, sorrisi e voglia di stare insieme. Sabato allo Sporting Club Quarto (Piacenza) è andata in scena la festa di fine stagione della Bft Burzoni VO2 Team Pink, società piacentina reduce dalla stagione maiuscola nella categoria Donne Juniores, con risultati altisonanti nella decima annata in sella per la realtà presieduta da Gian Luca Andrina.

Tra le autorità presenti al pranzo sociale, il ct azzurro Donne Marco Velo

“La Bft – le sue parole – ha vissuto una stagione superlativa, ottenendo moltissimi risultati su strada e su pista ed è una squadra di riferimento per il ciclismo femminile Juniores. Per quel che mi riguarda, sono molto contento di come le ragazze si sono comportate, con tante ragazze al primo anno in categoria che spero di poter utiliizzare in maglia azzurra anche nel 2026. Mi è spiaciuto solo non aver potuto avere al meglio Linda Sanarini e Matilde Rossignoli agli Europei su strada, dove hanno pagato dazio per la caduta il giorno prima della prova in linea nella crono mista, con Linda ko e Matilde non al meglio. La Sanarini passerà Under 23, la Rossignoli rimarrà in categoria e potrà fare molto bene come le altre ragazze che sono rimaste in squadra e tra le Juniores. La Bft Burzoni VO2 Team Pink ha sempre corso in modo compatto, ottimamente guidata dai direttori sportivi (Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti)“.

La giornata ha visto un ricco parterre di presenze illustri: dall’ex professionista piacentino Samuele Marzoli alla “stella” nostrana Silvia Zanardi,con la Federciclismo rappresentata, oltre che da Marco Velo, anche da Fabrizio Bontempi, a capo della Struttura tecnica federale. Anche il mondo amministrativo non ha fatto mancare la propria presenza, con gli assessori cittadini Francesco Brianzi e Mario Dadati, il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri affiancato dall’assessore Basilio Mandas.

Anche nel 2026, proprio Gossolengo sarà nuovamente la sede della gara su strada Donne Juniores organizzata dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink nella giornata del 18 aprile, confermandosi come una recente classica di inizio stagione del calendario.

Il bilancio del presidente Andrina

“E’ stata un’annata da record è arrivato un numero record di vittorie, impreziosito dal fatto che le protagoniste siano state diverse. Altro aspetto di rilievo, il fatto che la stagione sia stata dominata con tante ragazze del primo anno, capaci di vincere non solo tra le Juniores ma anche in alcune occasioni nelle gare Open insieme alle più esperte Elite. E’ un gruppo molto unito e che ha condiviso tanto dentro e fuori lo sport, cementando il team, aspetto che poi si riflette in gara dove si sono viste belle dinamiche di corsa, facendo spesso la gara anziché subirla in un ciclismo dove strategia e unione fanno sempre più la differenza.

Ancora una volta, lo staff ha dimostrato di saper lavorare bene e quest’anno abbiamo curato ancor di più i dettagli, ottenendo feedback molto positivi. Anche nei momenti di difficoltà, quando mancavano pedine importanti, la squadra ha reagito molto bene. Abbiamo già pianificato la stagione 2026, abbiamo fatto il primo raduno conoscitivo con le ragazze, con molte che rimarranno con noi anche il prossimo anno, mentre abbiamo salutato le 2007 Linda Sanarini e Camilla Bezzone (nel 2026 Under 23) oltre a Giulia Franceschini che termina l’attività ciclistica. Confermarsi è sempre difficile, ma avremo un po’ di esperienza in più per molte classe 2008″.

I numeri del 2025

I numeri del grande 2025 in sella parlano di 15 vittorie su strada (tra cui il tricolore di Matilde Rossignoli e più la classifica generale della Bizkaikoloreak), che insieme ad altri podi e top ten incoronano la Bft Burzoni come miglior squadra a punteggio in categoria. Tra i successi, spicca il tricolore su strada conquistato a giugno a Trieste da Matilde Rossignoli.

Ricco anche il bottino centrato su pista dalle proprie rappresentanti in maglie regionali e azzurre. Ai Campionati italiani di Noto, sono arrivati tre titoli con Matilde Rossignoli (Madison), Linda Sanarini (Inseguimento individuale) e con le stesse due “panterine” nell’Inseguimento a squadre con il Veneto, oltre a quattro argenti e a sei bronzi. Gli argenti portano la firma di Camilla Bezzone (Velocità a squadre), Giulia Costa Staricco ed Elisa Bianchi (Inseguimento a squadre) e Matilde Rossignoli (Eliminazione), oltre ai bronzi di Bezzone (Madison e Omnium), Elisa Bianchi (Chilometro, Corsa a punti e Velocità a squadre) e Giulia Costa Staricco (Velocità a squadre).

Prestigiose anche le medaglie internazionali sempre su pista. Ai Mondiali Juniores ad Apeldoorn (Olanda) Agata Campana ha conquistato la maglia nel Team Sprint, mentre uno splendido argento con la finale con sole “panterine” è arrivato nell’Inseguimento a squadre, con la Bft Burzoni rappresentata da Matilde Rossignoli, Elisa Bianchi, Linda Sanarini e Alessia Orsi. Agli Europei di Anadia (Portogallo), invece, il bottino è di un oro e due argenti, con il titolo di Agata Campana nel Team Sprint oltre al suo argento nello Scratch,mentre era arrivato anche il secondo posto nel quartetto dove erano impegnate Linda Sanarini, Elisa Bianchi e Matilde Rossignoli.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy