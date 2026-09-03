Domenica 6 settembre torna lo Sbaracco, tutte le modifiche alla viabilità

Una giornata dedicata agli acquisti nel cuore della città con “Piazza svuota tutto”. L’iniziativa invita cittadini e visitatori a scoprire i negozi aderenti e le proposte dei commercianti del centro.

Piacenza si prepara a vivere una giornata all’insegna dello shopping e delle occasioni. Domenica 6 settembre torna infatti “La domenica dello sbaracco”, l’iniziativa che coinvolge le attività commerciali del centro cittadino con lo slogan “Piazza svuota tutto”.

L’appuntamento punta a portare il pubblico nel cuore di Piacenza, trasformando la domenica in un’occasione per passeggiare tra le vie e le piazze del centro e, allo stesso tempo, scoprire le proposte dei negozi che partecipano all’iniziativa.

Protagonisti saranno dunque i commercianti e le loro attività, con una giornata pensata per chi è alla ricerca di occasioni e opportunità di acquisto e per quanti desiderano trascorrere qualche ora nel centro storico piacentino.

Per conoscere l’elenco dei negozi aderenti è possibile consultare il sito vitaincentroapiacenza.com.

“La domenica dello sbaracco” nasce dalla collaborazione tra il Comune di Piacenza, Vita in Centro a Piacenza e le realtà associative del commercio e dell’artigianato del territorio, tra cui Confcommercio Piacenza, Confesercenti Piacenza, CNA, Confartigianato, Associazione Commercianti Vita in Centro a Piacenza e Iscom Group.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 6 settembre, con il centro di Piacenza pronto ad accogliere una giornata dedicata allo shopping e alla vitalità del commercio cittadino.

LA VIABILITA’

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dello “Sbaracco” che segna la fine dei saldi estivi, dalle 6.30 alle 20.30 di domenica 6 settembre sarà consentita la circolazione ai soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, oltre ai mezzi di soccorso, in via Cavour, via Daveri, via Legnano, via Romagnosi (tratto via San Giuliano – via Daveri), via XX Settembre.

Poi nel tratto di via Carducci tra via XX Settembre e via Romagnosi, in via Pace, piazza Duomo, via Chiapponi, via Sopramuro, via San Donnino, via Medoro Savini, via Sant’Antonino, nel tratto di corso Garibaldi tra via Illica e largo Battisti, in via Calzolai (da via Mentana a via Illica e da vicolo Manzini a vicolo Sant’Ulderico), in via Illica, nel tratto di via San Giovanni tra corso Vittorio Emanuele e il civico 3, in corso Vittorio Emanuele, in via Nova (dall’intersezione con Corso Vittorio Emanuele al civico 35), in via Felice Frasi, in piazzetta Grida e in piazza Cavalli.

I mezzi del trasporto pubblico locale potranno comunque circolare lungo le direttrici stradone Farnese – via Venturini e in piazza Borgo (da via Taverna verso via Castello).

Dalle ore 6 alle 24 di domenica 6 settembre, diviero di sosta con rimozione forzata su entrambi ilati in corso Vittorio Emanuele, piazzetta Grida, piazza Duomo, via Cavour, via Chiapponi, via Frasi, via Legnano, via Pace, via San Donnino, via Nova (tra corso Vittorio Emanuele e il civico 35), via Savini, via Daveri e via Sopramuro.

Si ricorda che domenica 6 settembre torna anche l’appuntamento con il Via Roma Street Market, che dalle 6 alle 24 vieta la circolazione – con la sola eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia – nel tratto di via Roma compreso tra via Pozzo e piazzetta Santa Maria, contestualmente al divieto di sosta con rimozione forzata. Negli stessi orari, divieto di circolazione in via Mignone, via Neve, nel tratto di via Tibini compreso tra via Roma e il civico 9, nonché nel tratto di via Confalonieri compreso tra via Roma e via Guastafredda. In vicolo Pantalini potranno transitare unicamente gli operatori sanitari della struttura protetta Fondazione Maruffi, in entrambi i sensi di marcia, con accesso e uscita da via Guastafredda. Tra il civico 9 e il civico 13 di via Tibini, invece, sarà possibile procedere in entrambi i sensi di marcia.