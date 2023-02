Assaltano la farmacia di Castelvetro e rubano circa 3 mila euro, indagini in corso

Assaltano la farmacia di Castelvetro e rubano circa 3 mila euro. E’ accaduto a Castelvetro. I malviventi sono entrati in azione questa notte in una farmacia di Castelvetro. I ladri, pare due persone, hanno abbattuto con mazze e bastoni la porta d’ingresso, una volta entrati hanno forzato le casse automatiche e sono fuggiti con circa 3 mila euro in contanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le guardie giurate, ma al loro arrivo i malviventi erano già fuggiti. Indagini sono in corso. Ingenti i danni causati all’attività.