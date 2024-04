L’Assigeco Piacenza, reduce dalla sconfitta contro Cantù, scende in campo nella penultima giornata della fase ad orologio della Serie A2: al PalaBanca si presenta Treviglio, in caso di vittoria la squadra di Salieri si assicurerebbe l’accesso ai playoffs per il terzo anno consecutivo.

Clicca qui per seguire Assigeco Piacenza – Treviglio in diretta

Clicca qui per il prepartita di Assigeco Piacenza – Treviglio

Primo Quarto

Secondo Quarto

Terzo Quarto

Quarto Quarto