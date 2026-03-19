Via libera alla cessione di Astra a Leonardo Spa, Papamarenghi interroga la giunta: “Ha avviato un dialogo istituzionale?”

Ieri, mercoledì 18, è stata ufficializzata la chiusura definitiva dell’operazione per l’acquisto della piacentina Astra, assieme al neocostituito comparto difesa di Iveco Group, da parte di Leonardo Spa, segnando la nascita di un colosso nazionale integrato.

La società tedesca Rheinmetall ha un diritto di prelazione – con scadenza già il prossimo giugno – per l’acquisto di Astra. Lo scorso 10 ottobre, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è tenuto un incontro alla presenza del ministro, delle società Iveco e Leonardo e dei sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr.

Sulla vicenda interviene Jonathan Papamarenghi, consigliere comunale del Gruppo Civico di centrodestra. Papamarenghi interroga la giunta per sapere se l’amministrazione abbia avviato un dialogo istituzionale diretto per conoscere gli sviluppi produttivi e occupazionali. “L’amministrazione ha ricevuto rassicurazioni sul ruolo strategico dell’azienda? Ha notizie sull’acquisizione da parte di Rheinmetall?”.

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