Atletica, Campionati Italiani – Piacenza a medaglia con Cesena (400 ostacoli) e Dallavalle (salto triplo)

Super Lorenzo Cesena ai campionati italiani assoluti di atletica di Molfetta. L’ostacolista dell’Atletica Piacenza, 22 anni, ha conquistato la medaglia di bronzo nei 400 ostacoli. Un podio quasi inaspettato per la caratura degli avversari e l’importanza del palcoscenico nazionale, ma meritato per i progressi dell’ultimo periodo. Cesena ha infatti migliorato più volte il proprio primato, fermando il cronometro sul 50″80 che gli è valso il terzo gradino del podio alle spalle di Mario Lambrughi (Atletica Riccardi Milano) e Michele Bertoldo (Atletica Vicentina).

Atletica Piacenza, Dallavalle e una medaglia a due facce

Medaglia di bronzo anche per Andrea Dallavalle, che chiude terzo nel salto triplo (16.52m la misura) alle spalle del cubano naturalizzato azzurro Andy Diaz (17.21m) e di Emmanuel Ihemeje (16.58m). Un bronzo al collo che non nasconde le due facce della medaglia: da una parte, il triplista di Gossolengo torna a confrontarsi con gare di un certo livello e mette benzina nel motore per tentare di avvicinarsi ai Mondiali di Budapest ad agosto; dall’altra, il minimo (17.20m) per la qualificazioni alle Olimpiadi è ancora lontano.

