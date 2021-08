Ausl e Avis insieme per la donazione estiva. Vercelli: “Il calo mette a rischio alcune attività salvavita dell’ospedale” – AUDIO

Ausl e Avis insieme per la donazione estiva. Anche in agosto non va saltato l’appuntamento con il dono. Tra l’altro si tratta di un gesto sicuro e testato anche per il West Nile Virus. Cosa significa? Nessun problema per la salute dei donatori e dei riceventi. In particolare la donazione estiva è importante per evitare carenza nelle scorte durante il periodo delle vacanze.

“Non bisogna dimenticarsi di fare la donazione perché purtroppo la carenza di sangue in questo periodo estivo – spiega Andrea Vercelli, Responsabile Unità Operativa di Pronto Soccorso – è un problema che si associa a quelli legati al Coronavirus. In estate è calato significativamente il numero delle donazioni di sangue. In particolare è un problema perché questo fattore rischia di mettere in serio pericolo alcune attività salvavita dell’ospedale.

Ricordiamo che gli ospedali come i malati in estate non vanno in ferie

“Certamente. Anzi ci sono alcune patologie di competenza del Pronto Soccorso, come ad esempio i traumi, che con l’aumento della mobilità legata alla bella stagione salgono di incidenza”.

Ausl e Avis insieme per la donazione estiva. AUDIO INTERVISTA ad Andrea Vercelli, Responsabile Unità Operativa di Pronto Soccorso

Informazioni Avis Provinciale.

Informazioni Ausl Piacenza.