Ausl, sciopero generale il 2 ottobre: possibili disagi anche a Piacenza

Sciopero generale nazionale nella giornata di venerdì 2 ottobre. A comunicarlo è l’Azienda Usl di Piacenza, che informa i cittadini della possibile riduzione delle attività e dei conseguenti disagi nell’erogazione dei servizi sanitari.
In occasione della giornata di sciopero, l’Ausl garantirà comunque i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.
L’astensione dal lavoro potrà quindi avere ripercussioni sulle normali attività dell’Azienda sanitaria nel corso della giornata del 2 ottobre, mentre resteranno assicurate le prestazioni considerate essenziali.