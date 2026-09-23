Ausl, sciopero generale il 2 ottobre: possibili disagi anche a Piacenza

23 Settembre 2026 Redazione FG Attualità
Medici di famiglia

Sciopero generale nazionale nella giornata di venerdì 2 ottobre. A comunicarlo è l’Azienda Usl di Piacenza, che informa i cittadini della possibile riduzione delle attività e dei conseguenti disagi nell’erogazione dei servizi sanitari.

In occasione della giornata di sciopero, l’Ausl garantirà comunque i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.

L’astensione dal lavoro potrà quindi avere ripercussioni sulle normali attività dell’Azienda sanitaria nel corso della giornata del 2 ottobre, mentre resteranno assicurate le prestazioni considerate essenziali.

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