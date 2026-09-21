Tennistavolo – Cortemaggiore, Moretti della Norbello mette tutti in fila al Trofeo Fumara

Dopo il grande successo del precedente fine settimana, con il Trofeo Teco che aveva visto la partecipazione di circa 300 atleti, arriva una grande replica a Cortemaggiore con il Trofeo Fumara, disputato il 19 e 20 settembre.
Nella categoria regina, al termine di una competizione caratterizzata da grande equilibrio, a imporsi è stata la giovanissima Irene Moretti, classe 2007, atleta ternana tesserata per la società sarda del Tennistavolo Norbello, che si è aggiudicata il prestigioso Trofeo Fumara.
Sono stati oltre 270 i pongisti che hanno nuovamente invaso il borgo magiostrino, dando vita a due intense giornate di gare.
Impeccabile, come sempre, l’organizzazione, guidata dal giudice unico Carmine Vitale, in forza all’Aeronautica Militare, supportato dal folto e collaudato gruppo del Tennistavolo Cortemaggiore, che ha garantito il perfetto svolgimento della manifestazione.
I RISULTATI DELLE CINQUE CATEGORIE RANKING
Singolo M/F Open 2 – 121-1500 M | 9-100 F
- MORETTI IRENE – Norbello
- SAZONOV ALEX – Cortemaggiore
- MILZA LEONARDO – Cortemaggiore
- GALMUZZI ALESSANDRO – Vigevano
Singolo M/F Open 3 – 451-2500 M | 26-200 F
- D’ALESSIO FABIO – Limito
- VIZZINI DAVIDE – Limito
- LEONARDIS SIMONE – Rogano
- AMRANI FRANCESCO – Parma
Singolo M/F Open 5 – 2001-6000 M | 151-500 F
- MARTHY LUCA – Cassano d’Adda
- BENINI GIANMARCO – Gallarate
- CERIZZI MARCO – Vedano Olona
- FAVINI ALBERTO – Bonacossa Milano
Singolo M/F Open 6 – 3801 e oltre M | 231 e oltre F
- FAVINI NICOLO’ – Bonacossa Milano
- PIGNATARO PIETRO – Monza
- ROTA MARTINO – Marco Polo Brescia
- ASSENZA NICOLO’ – Fortitudo
Singolo M/F Open 8 – 6201 e oltre M | 451 e oltre F
- CHIELLO ROBERTO – Vercelli
- MARININI MATTEO – Camuno
- VALLARO GIORGIO – Vercelli
- CIOBATARU ALESSANDRO – San Polo di Torrile
Una manifestazione, dunque, che ha confermato ancora una volta la grande partecipazione e l’ottimo livello organizzativo degli appuntamenti di tennistavolo a Cortemaggiore, con oltre 270 atleti protagonisti di un intenso weekend di sport.