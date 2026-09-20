Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink chiude da protagonista il Giro Mediterraneo in Rosa

Si chiude con buoni risultati la tre giorni campana della Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista al Giro Mediterraneo in Rosa con la propria formazione Donne Juniores diretta da Vittorio Affaticati in evidenza nel panorama Open. Oggi nella terza e ultima frazione a Caivano, vinta allo sprint da Alessia Zambelli (Top Girls Fassa Bortolo), settimo posto assoluto per la “panterina” trentina Agata Campana, argento di giornata tra le Juniores in una graduatoria dove la compagna di squadra brianzola Giulia Costa Staricco è decima. Nella classifica finale del Giro Mediterrano in Rosa nella categoria Donne Juniores, podio per Alessia Orsi, terza, con la gemella Martina settima.
Ordine d’arrivo Donne Open Caivano
1° Alessia Zambelli (Top Girls – Fassa Bortolo) 92,400 chilometri in 2 ore e 5 minuti, media 42,000, 2° Livielle Ongarato (Horizons Cycling Club), 3° Polina Danshina (Petrucci Gauss Cycling Team), 4° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli), 5° Concetta Giulia Bonelli (Team Biesse Carrera Zambelli), 6° Chantal Pegolo (Isolmant – Premac – Vittoria), 7° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink), 8° Maria Pia Chiatto (Zhiraf), 9° Giulia Zambelli (Team Biesse Carrera Zambelli), 10° Irma Siri (Top Girls – Fassa Bortolo).
Classifica Donne Elite-Under 23 Caivano
1° Alessia Zambelli (Top Girls – Fassa Bortolo) 92,400 chilometri in 2 ore e 5 minuti, media 42,000, 2° Livielle Ongarato (Horizons Cycling Club), 3° Polina Danshina (Petrucci Gauss Cycling Team), 4° Concetta Giulia Bonelli (Team Biesse Carrera Zambelli), 5° Chantal Pegolo (Isolmant – Premac – Vittoria), 6° Maria Pia Chiatto (Zhiraf), 7° Giulia Zambelli (Team Biesse Carrera Zambelli), 8° Irma Siri (Top Girls – Fassa Bortolo), 9° Vittoria Grassi (Vini Fantini-Bepink), 10° Marta Pavesi (Top Girls – Fassa Bortolo).
Classifica Donne Juniores Caivano
1° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli) 92,400 chilometri in 2 ore e 5 minuti, media 42,000, 2° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink), 3° Elena D’Agnese (Team Ceresetto Canturino), 4° Melania Minichino (Team Biesse Carrera Zambelli), 5° Angelina Novolodskaia (Petrucci Gauss Cycling Team), 6° Rebecca Fiscarelli (Conscio Pedale del Sile), 7° Maya Ferrante (Conscio Pedale del Sile), 8° Rebecca D’Apollonio (Conscio Pedale del Sile), 9° Elena De Marco (Conscio Pedale del Sile), 10° Giulia Costa-Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink).
CLASSIFICA GENERALE FINALE ELITE “GIRO MEDITERRANEO IN ROSA”
1) Danshina Polina (Petrucci Gauss Cycling Team) – Punti 141 2) Pegolo Chantal (Isolmant-Premac-Vittoria) 106 3) Zambelli Alessia (Biesse-Carrera-Premac) 102 4) Moser Carmen (Horizons Cycling Club) 102 5) Baima Anita (Isolmant-Premac-Vittoria) 102 6) Chiatto Maria Pia (Zhiraf) 96 7) Ongarato Livielle (Horizons Cycling Club) 82 8) Valtulini Elisa (Vini Fantini-BePink) 82 9) Bonelli Giulia (Team Biesse Carrera Zambelli) 71 10) Basilico Valentina (Born to Win BTC City Ljubljana) 57
CLASSIFICA GENERALE FINALE JUNIOR “GIRO MEDITERRANEO IN ROSA”
1) Bianchi Elisa (Team Biesse Carrera Zambelli) – Punti 66 2) Novolodskaya Angelina (Petrucci Gauss Cycling Team) 57 3) Orsi Alessia (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 17 4) D’Agnese Elena (Team Ceresetto-Canturino) 3 5) D’Apollonio Rebecca (UC Conscio Pedale del Sile) 3 6) Locatelli Alessia (Team Biesse Carrera Zambelli) 3 7) Orsi Martina (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 3 8) Stacchini Camilla (Ciclistica Omnia Imola) 3 9) Cafueri Rachele (Team Ceresetto-Canturino) 3 10) Pirrone Silvia (Team Mendelspeck e-work) 3
LE MAGLIE DEL GIRO MEDITERRANEO IN ROSA
– Maglia Azzurra “Effebiquattro Milano”. Prima classificata categoria elite/under 23: Danshina Polina (Petrucci Gauss Cycling Team)
– Maglia Bianca “Futura Fotovoltaico”. Prima classificata categoria junior: Bianchi Elisa (Biesse-Carrera-Premac)
– Maglia Verde “F.lli Balsamo – Ambiente & Servizi srl”. Prima classificata GPM: Giuliani Giulia (Team Mendelspeck e-work)
– Maglia Ciclamino “Petrone – Antica Distilleria dal 1858”. Prima classificata TV: Pavesi Marta (Top Girls-Fassa Bortolo)