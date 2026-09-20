Kickboxing – Poker di presenze in azzurro della Yama Arashi ai Mondiali WAKO a Jesolo

Poker di presenze per la Yama Arashi ai Mondiali WAKO di kickboxing a Jesolo. Anche quest’anno, la palestra piacentina ha fornito il serbatoio alla squadra azzurra con quattro giovani talenti pronti a combattere nella rassegna iridata organizzata quest’anno dalla Federazione italiana (Federkombat).

Layla El Hayek, Susanna Sverzellati e Carlo Taglia saranno in gara negli Juniores, mentre il giovanissimo Alessandro Rocco sarà al via nei Cadetti, guadagnandosi il posto da titolare dopo aver superato le varie gare di qualificazione.

In particolare, Layla gareggerà al limite dei 70 chilogrammi e vanta già una buona esperienza, avendo già fatto parte della nazionale italiana oltre ad avere già conquistato medaglie europee e mondiali. Carlo Taglia, invece, parteciperà alla gara al limite dei 69 chilogrammi ed è alla sua seconda convocazione azzurro. Debutto con l’Italia invece, per Susanna Sverzellati, che corona così un’ottima stagione di gare dove ha ceduto solo alla compagna di sala Layla.

A chiudere il poker, il giovanissimo campione italiano Alessandro Rocco, al debutto in azzurro nella classe Old Cadets (13-15 anni) al limite dei 32 chilogrammi. Per il quartetto, l’avventura iridata a partire da domani arriva dopo 14 settimane di preparazione, con otto sessioni settimanali passando dalla preparazione generale (forza pura, resistenza organica e muscolare) alla quella specifica (tecnica, tattica e situazioni di gara), oltre a curare il profilo mentale.

“I ragazzi si sono preparati con molto impegno e sono pronti per riuscire ad esprimersi al proprio meglio. Durante la preparazione non abbiamo trascurato nessun aspetto, per raggiungere lo stato di forma migliore ci siamo preparati sui fattori biologici, quelli tecnici, quelli tattici e quelli mentali con la collaborazione di una brava mental coach. Ora abbiamo questa bella opportunità di confrontarci e gli auguro solo che possano viverla con gioia.

Ho una grande stima di tutti loro e, a prescindere dal risultato, non sarà un combattimento di 10 minuti a poterla cambiare, hanno un grande potenziale. Ringrazio tutti coloro che hanno aiutato durante tutta la preparazione, a partire dall’insegnante Erika Boselli e dalla mental coach Alice Fatuzzo, oltre a tutti i loro compagni di squadra che hanno condiviso tutte le sessioni di allenamento con gli azzurri. Per finire un grazie anche ai genitori che hanno sacrificato le vacanze per non interrompere la preparazione e supportano egregiamente i loro ragazzi, e ai nostri supporter che ci consentono di aiutare gli atleti più meritevoli”.