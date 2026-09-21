Tennistavolo – Un argento e due bronzi per la Vittorino al torneo di Cortemaggiore

In attesa dell’inizio della nuova stagione sportiva, che vedrà complessivamente impegnate sei squadre nei campionati dalla Serie D1 alla D3, i pongisti della Vittorino da Feltre si sono messi in evidenza nei giorni scorsi al Torneo di Cortemaggiore. Quattro gli atleti biancorossi che hanno partecipato al torneo: Tommaso Colla, Attilio Perazzi, Davide Milani e Filippo Bersani.

Il cammino agonistico di Perazzi si è fermato ai sedicesimi di finale con la sconfitta di misura rimediata nella bella, mentre Davide Milani ha conquistato la medaglia di bronzo nel singolare maschile della sua fascia, perdendo in semifinale ai vantaggi alla bella.

Le nuove leve Luca Vinciguerra ed Edoardo Bernini hanno brillato nel torneo di consolazione conquistando, rispettivamente, la medaglia d’argento e quella di bronzo, a conclusione di una semifinale tutta targata Vittorino da Feltre.

Degno di nota anche il risultato conquistato da Filippo Bersani, che all’Open 6 di Cortemaggiore è uscito agli ottavi di finale dopo un ottimo percorso. Nelle stesse giornate, a Mocalieri, il biancorosso Marco Cristalli si è ben comportato arrivando fino ai sedicesimi di finale.